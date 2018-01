Un autocar cu peste 50 de elevi s-a defectat şi a rămas blocat într-o zonă montană din Arad

Dupa ce a simtit o durere musculara in meciul cu Girona (1-1), de sambata, Diego Costa a efectuat un RMN duminica, care a relevat o «mica leziune la aductori». Potrivit cotidianului Marca, internationalul spaniol (29 ani, 16 selectii), autor a trei goluri de la revenirea lui la Atletico, va lipsi aproximativ 10 zile de pe teren. The […]

Hamburg SV a anuntat duminica demiterea antrenorului Markus Gisdol dupa cea de-a patra infrangere consecutiva, lucru care a dus echipa pe locul 17 in Bundesliga. Secunzii lui, Frank Fröhling si Frank Kaspari au fost si ei demisi. Daniel Müssig, preparatorul fizic al clubului, a condus antrenamentul de duminica dimineata in asteptarea instalarii unui nou antrenor. […]

Premier League oferă astăzi un singur meci, pe St.Mary’s Stadium, Sfinții primesc replica celor de la Spurs, ambele în criză de puncte, dar So’ton este în coada clasamentului și are nevoie de o victorie. Southampton are mici probleme de lot, Maya Yoshida este în refacere după o accidentare, japonezul este în perioada de pregătire fizică […]

Mijlocasul international irlandez de la Everton, James McCarthy, si-a fracturat gamba dreapta in meciul contra lui West Bromwich, de sambata. Jucatorul in varsta de 27 de ani s-a accidentat incercand sa blocheze un sut a lui Salomon Rondon. The post McCarthy si-a rupt piciorul appeared first on Sportsin.