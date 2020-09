Please follow and like us:

Accesarea de fonduri europene ar putea ajuta companiile sa treaca mai usor peste criza financiara cauzata de pandemia de COVID-19. Cu toate acestea, desi exista 1 miliard de euro disponibili in cadrul a trei linii de finantare (microgranturi, granturi pentru capital de lucru si granturi pentru investitii), nu toate companiile ar putea accesa aceste fonduri.

“Faptul ca se discuta de aceste sume este si pentru ca suntem la final de cadru financiar multianual. Vrem nu vrem, pentru a creste absorbtia, trebuie sa inchidem acest an cu contracte de finantare intr-o valoare cat mai mare”, spune consultantul pe fonduri europene Marius Bizau, in cadrul unui interviu oferit site-ului PR2Advertising.ro.

Cu toate ca se discuta despre sume mari, companiile ar putea intampina o serie de piedici privind accesarea de fonduri europene. Iata care sunt cateva dintre acestea:

Exista companii care nu indeplinesc anumite conditii

“Sunt societati care desi functioneaza, (nu exceleaza, dar functioneaza) au niste indicatori financiari ce le defavorizeaza, cel putin la partea de granturi pentru investitii. Acest lucru se intampla pentru ca ori au reinvestit profitul si atunci acesta a scazut, ori si-au mai achizitionat cate un autovehicul, au facut investii, ceea ce le-a adus profitul in jos, deci le-a scazut profitul si nu se incadreaza la sume foarte mari”, spune Marius Bizau, consultant pe fonduri europene.

Nu au cheltuieli eligibile

Exista si companii care au idei pentru dezvoltare, insa cheltuielile pe care le au nu sunt eligibile (plata salariilor, serviciile de contabilitate, plata unor servicii etc). De ce nu sunt luate in calcul genul acesta de cheltuieli? “In primul rand”, spune consultantul, “pentru ca sunt cheltuieli imateriale si sunt volatile si greu de recuperat la un moment dat. Daca obiectivul proiectului contractului de finantare nu este atins, in cazul proiectelor care implica investitii, statul sau finantatorul poate sa gaseasca sau are mecanisme de a-si recupera o parte din banii respectivi. Explicatia ar fi pentru ca la randul sau statul roman trebuie sa prezinte dovezi ca sumele nerambursabile au fost cheltuite conform programelor catre Comisia Europeana. Altfel, vom primi ori neeligibilitati roi vor fi aplicate penalitati”, subliniaza Bizau.

Companiile nu au o idee de afaceri

Exista un numar de companii care nu au idei de afaceri pentru fondurile europene, spune consultantul. “In momentul in care eu ca si consultant primesc intrebarea: ce as putea sa fac cu banii astia?, este evident ca acea persoana nu are o idee conturata, schitata”, spune consultantul.

In aceeasi idee, specialistul spune ca fiecare ar trebui sa se intrebe daca, in cazul in care ar dispune de banii pe care ii solicita, i-ar cheltui fara nicio emotie. “E o intrebare la care multi reflecta si isi dau seama ca asa si trebuie privite finantarile nerambursabile”, completeaza specialistul.

Exista un risc de a pierde banii europeni

Un alt motiv pentru care trebuie sa aplici pentru fonduri europene in cazul in care si fara acesti bani ai mentine afacerea pe care o ai este ca, in anumite situatii, ai putea pierde finantarea. “Faptul ca aplicam pentru o finantare nerambursabila si ne regasim pe o lista de castigatori nu este lucrul cel mai important”, spune Marius Bizau, consultant pe fonduri europene.

Urmareste interviul complet in materialul video