Un urs sălbatic a apărut în orașul Sibiu, fiind împușcat de către autorități (VIDEO)

Falcao a revenit la antrenament Victima unei comotii cerebrale in meciul pierdut la Nisa, scor 4-0, disputat pe 21 septembrie, Radamel Falcao a revenit la antrenamentele lui AS Monaco. Atacantul columbian, aufor a unui gol acest sezon, a ramas sub observatie la spitat dupa o ciocnire cu fundasul Yoan Cardinale. El a ratat astfel ultimele trei meciuri ale echipei monegasce. […]

Ramos s-a accidentat la genunchi Fundasul si capitanul Spaniei, Sergio Ramos, a suferit o accidentare la genunchi in meciul de duminica, cu Albania (2-0), din preliminariile pentru Campionatul le Mondial 2018. La o prima vedere nu pare sa fie ceva foarte grav, a anuntat selectionerul spaniol, Julen Lopetegui. «Se pare ca este o entorsa la genunchiul stang. Speram ca el […]

Piszczek rateaza Armenia Accidentat la genunchi in meciul cu Danemarca, scor 3-2, Lukasz Piszczek, fundasul dreapta al Poloniei, a fost nevoit sa declara forfait pentru meciul de maine cu Armenia. «Lukasz este usor accidentat la un genunchi si nu este disponibil pentru meciul cu Armenia, a indicat pe contul de Twitter purtatorul de cuvant al federatiei poloneze, Jakub Kwiatkowski. […]

Derby County a rămas fără antrenor Nigel Pearson a părăsit postul de manager la Derby County după un consens mutual, la cinci luni de la instalare. Pearson, 53 de ani, a fost suspendat de către club luna trecută după un comportament nepotrivit față de patronul echipei. Derby se află pe locul 20 în Championship, sub conducerea temporară a lui Chris Powell, […]

Benassi in locul lui Montolivo Selectionerul Italiei, Giampiero Ventura, a fost nevoit sa-l convoace de urgenta pe Marco Benassi. Mijlocasul lui AC Torino (22 ani) il inlocuieste pe Riccardo Montolivo, milanezul accidentandu-se la genunchiul stang (ligamente incrucisate anterioare) in meciul cu Spania de joi. The post Benassi in locul lui Montolivo appeared first on Sportsin.