USR Arad acuză demersul politicianist și egoist al primarului Gheorghe Falcă la creșterea impozitelor

Berizzo a fost demis de FC Sevilla Eduardo Berizzo a fost demis de FC Sevilla, vineri. sosit la echipa in vara cand l-a inlocuit pe Jorge Sampaoli, argentinianul lasa clubul pe un onorabil loc 5, calificata in optimile de finala ale Ligii Campionilor (unde va juca cu Manchester United).

Gomez s-a transferat la Stuttgart Cu sase luni inainte de startul Campionatului Mondial, Mario Gomez a decis sa schimbe echipa la care joaca. Atacantul de 32 de ani a lasat Wolfsburg pentru Stuttgart. Internationalul german revinela clubul la care a debutat, semnand un contract valabil pana in 2020.

Tarkowski a fost suspendat trei meciuri James Tarkowski va rata urmatoarele trei meciuri ale lui Burnley. Fundasul englez a fost suspendat de FA pentru o lovitura cu cotul data unui adversar de la Brighton, cum s-a vazut pe imaginile TV. Apelul clubului a fost respins, astfel ca suspedarea a ramas definitiva.

Jemez a preluat Las Palmas Lanterna rosie a campionatului Spaniol, Las Palmas l-a numit pe Paco Jemez in functia de antrenor pana in luna iunie 2018. «UD Las Palmas a ajuns la un acord pana la finalul acestui sezon cu tehnicianul Paco Jemez», a anuntat clubul din Canare intr-un comunicat.

Correa este noul antrenor al lui Auxerre Pablo Correa este noul antrenor al lui AJ Auxerre. tehnicianul uruguayan, care a semnat un contract valabil pana in 2019 «cu eventuala optiune de prelungire», ii succede lui Francis Gillot, a carui misiune, de a redresa echipa dupa startul slab de campionat, nu a reusit.