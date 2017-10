USR Arad cooptează un prestigios arădean!

Russell Westbrook a intrat in istoria NBA Chicago Bulls era pana ieri singura echipa din NBA care ii ”rezista”. Insa, cu 12 puncte, 13 recuperari sit 13 pase decisive, Russell Westbrook a realizat triple-double si contra francizei din Illinois. Astfel, el a reusit cate o ”triple-double” cu toate echipele din NBA, el jucand doar la Oklahoma City de la debutul din 2008. […]

Hantz este noul antrenor al lui Metz Dupa cum se astepta, Frédéric Hantz a fost numit oficial antrenor la FC Metz sambata, in locul lui Philippe Hinschberger, demis. Tehnicianul soseste liber de contract, semnand un contract pe un an si jumatate, urmand sa preia echipa luni, dupa meciul pe care Metz il joaca la Lyon, condusa de pe banca de José Pinot, […]

Mascherano e bolnav si nu joaca la Bilbao Titular etapa trecuta, in meciul cu Malaga, Javier Mascherano nu va putea juca in meciul din aceasta seara de pe terenul lui ‘Athletic Bilbao. Jucatorul argentinian al Barcelonei este bolnav si, desi a fost anuntat in lot vineri, el nu poate juca. The post Mascherano e bolnav si nu joaca la Bilbao appeared first on […]

Thiago Motta este asteptat peste trei saptamani «Thiago Motta are dureri la un genunchi, el a jucat trei sau patru meciuri cu dureri. El a decis sa ia o pauza pentru ca evolutiile lui erau tot mai slabe. Sper ca el sa revina in trei saptamani», a declarat Unai Emery, antrenorul lui PSG, dupa victoria parizienilor in fata Nisei (scor 3-0), meci […]

Kane declara forfait contra lui ManU Inlocuit duminica dupa ce a acuzat dureri la coapsa dreapta in meciul castigat clar de Tottenham contra lui Liverpool (scor 4-1), dupa ce a inscris o dubla si a dat o pasa decisiva, Harry Kane este accidentat usor, a anuntat clubul londonez vineri. In prima faza, atacantul international englez era anuntat ca incert pentru meciul derby […]