USR: Arădenii sesizează mizeria din parcul Eminescu la Biroul Cetățeanului

Sepp Blatter este acuzat de agresiune sexuala Intr-un interviu acordat jurnalului portughez Expresso, portarita americana Hope Solo il accuza pe Sepp Blatter ca ar fi agresat-o sexual la ceremonia de acordare a Balonului de Aur din ianuarie 2013. «Sepp Blatter m-a prins de fese. S-a intamplat la ceremonia de acordare a Balonului de Aur, chiar inainte de urcarea pe scena», asigura Solo, care in […]

Florian Kohfeldt este mai mult decat interimar Numit antrenor interimar la Werder Bremen pe 30 octombrie – dupa despartirea de Alexander Nouri – Florian Kohfeldt a fost confirmat in functie vineri. «Pana la urma, niciunul dintre candidatii disponibili nu ne-au convins mai mult decat el», a declarat directorul sportiv Frank Baumann. aceasta prelungire va dura «cel putin pana la vacanta de iarna», a precizat […]

Evra s-a despartit de Marsillia Aventura lui Patrice Evra la ‘OM s-a terminat. La un an dupa sosirea lui Evra in portul de la Mediterana, cele doua parti au decis sa opreasca colaborarea, ca urmare a incidentului de la Guimaraes. «De comun acord, Olympique de Marseille si Patrice Evra au decis sa puna punct colaborarii, a anuntat OM intr-un comunicat. Contractul jucatorului este oficial […]

Butland sta cel putin o luna Jack Butland este ultimul accidentat din reprezentativa Angliei. Portarul lui Stoke City si-a rupt un deget la antrenament si va absenta intre patru si sase saptamani de pe teren.

Heintz nu va mai juca in acest an Pe ultimul loc in Bundesliga cu doar doua puncte acumulate in 11 etape, FC Koln primeste inca o veste proasta. Dupa ce l-a pierdut pentru o lunga perioada de timp pe Marcel Risse, clubul german a anuntat ca fundasul central Dominique Heintz (11 meciuri jucate, 1 gol) nu va mai putea juca acest an. Jucatorul in varsta […]