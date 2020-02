UTA reia bătălia pentru promovare, în acest weekend!

Liga a II-a stă să se reia, iar liderul UTA este gata de bătăliile decisive pentru mult visata promovare în Liga 1! Primul meci oficial al anului se anunţă dificil, cel de luni, ora 17:30 (direct Digi, Telekom şi Look), la Miercurea Ciuc, pe terenul nou promovatei Csikszereda, echipă invincibilă acasă în sezonul de toamnă. În ciuda parcursului bun de pe teren propriu, prima adversară a UTA-ei din 2020 ocupă abia locul 15 în clasament, cu 22 de puncte, la doar un punct peste linia retrogradării. Cu 41 de puncte, la patru lungimi avans faţă de CS Mioveni şi şase de Rapid, UTA nu prea are voie să facă paşi greşiţi dacă vrea să îşi păstreze un avans liniştitor, în frunte. Pregătirea de iarnă a decurs bine, fără accidentări, iar arădenii sunt dornici să demonstreze că formează cea mai bună echipă a campionatului. Antrenorul „roș-albilor” a vorbit, în conferinţa de presă de dinaintea meciului cu ciucanii, despre cum ar trebui să arate UTA în stagiunea de primăvară.

Csikszereda, invincibilă acasă în toamnă!

„E greu de apreciat în procente cât ne-am ridicat nivelul. Până la urmă, indiferent de cât de bine am lucrat și de cât de bine am punctat obiectivele noastre în această perioadă, trebuie să demonstrăm totul în jocurile oficiale și prima oportunitate pentru noi va fi luni, la Miercurea Ciuc. În primul rând, este clar că îmi doresc să progresăm în ceea ce privește meciurile din deplasare, pentru că am suferit destul de mult din acest punct de vedere în sezonul de toamnă. Chiar am avut o discuție cu băieții pe tema asta și le-am spus că îmi doresc foarte mult să ne comportăm la fel, indiferent de terenul pe care jucăm, indiferent de stadionul pe care ne deplasăm și aștept să văd și eu cum vom reacționa chiar în fața unei echipe care, ca și noi, nu a pierdut niciun meci acasă în acest campionat. Pe de altă parte, este normal, este firesc că, dacă noi vom începe bine și dacă vom avea continuitate în rezultate în acest debut de sezon de primăvară, ne vom păstra distanța față de principalele noastre urmăritoare. Dar, repet, vreau să cred că suntem focusați sută la sută pe ceea ce avem de făcut luni, după care trebuie să ne cuplăm repede la următorul meci. Pentru că meciurile se succed cu repeziciune și această deplasare destul de lungă aduce un surplus de dificultate”, consideră Laszlo Balint.

UTA, cu lotul aproape complet

Cu excepţia lui Stancu, accidentat, UTA nu are nicio problemă de lot pentru deplasarea de la Miercurea Ciuc, iar Balint îşi calculează bine paşii, în sensul că echipa se va odihni cum trebuie chiar şi după duelul de luni. Asta pentru că, sunt şanse mari, ca meciul cu Ripensia să aibă loc sâmbătă. „Vom rămâne la Brașov luni, să ne odihnim, iar marți dimineața vom face un antrenament tot acolo. Un antrenament de regenerare pentru cei care joacă și unul de completare pentru ceilalți. Probabil vom și deplasa 20 de jucători, pe care vom conta în egală măsură până în momentul în care îi voi alege pe cei 11 care pornesc titulari, dar și pe cei care vor veni de pe bancă. Și oricum, fiind plecați atâta timp de acasă, e bine că va fi aproape toată lumea cu noi”, mai spune Gyuszi Balint. Cea mai importantă achiziţie a iernii pentru FK Csikszereda este argentinianul Juan Francisco Bauza, 23 de ani, care în prima parte a acestui sezon a evoluat în şase meciuri pentru echipa poloneză de primă ligă, Gornik Zabrze. Echipa din Miercurea Ciuc i-a mai adus, pentru partea a doua a sezonului Ligii 2, pe Marvin Schieb (ex ASU Politehnica Timişoara), Salvatore Marrone (ex Dunărea Călăraşi), Christos Intzidis (grec, ex Kalamata), Yasin Hamed (ex Sepsi OSK), Kristof Pal şi Lehel Solymosy (ambii reveniţi de la AFC Odorheiu Secuiesc).

Balint: „Cel mai important este ce facem noi”

Laszlo Balint vobeşte și despre adversari și despre lupta la promovare. „Toată lumea și-a ridicat nivelul, cel puțin din punct de vedere financiar. Nu vorbesc doar de Csikszereda, care a investit 300.000 de euro în transferuri, deoarece și Rapid sau Turris au investit sumă de bani în jucători. S-au făcut pași înainte, echipele au o anumită stabilite financiară, s-a ridicat nivelul salarial, asta însemnând că și cel sportiv e la fel, adică mai ridicat. E un semnal clar că liga a II-a face pași înainte. În partea superioară a clasamentului domnește echilibrul, dar aș prefera să nu mă uit la parcursul niciunui adversar, ci să ne păstrăm un avans confortabil în fruntea clasamentului. Asta înseamnă să evoluăm în fiecare meci la un nivel bun sau foarte bun. E extrem de important cum începem, dar și cum continuăm, vă spun că cel mai important e ce facem noi, nu celelalte competitoare care se bat la promovare. Suntem pe un loc care ne obligă, trebuie să gândim puțin și în perspectivă, le-am și spus jucătorilor că dacă s-ar trage linie acum am fi în prima ligă. Asta înseamnă că trebuie să ne comportăm toți, jucători și antrenori, ca și cum am fi acolo, în elita fotbalului românesc”, a conchis Balint.

Revenind la disputa de luni, cu Csikszereda, este interesant dacă Laszlo Balint îl va utiliza pe Soufiane Jebari, marocanul putând debuta, oficial, la UTA chiar în faţa fostei sale echipe. Cu excepţia fotbalistului născut la Barcelona, UTA i-a mai adus în iarnă pe portarul Dragoş Balauru, ultima oară la Gloria Buzău, fundaşul albanez de bandă stângă Simo Roumpoulakou (FC Kukesi) şi pe fundaşul central Radu Crişan (Astra, împrumut). În schimb, „Bătrâna Doamnă” s-a despărţit de portarul Mirel Bolboaşă, plecat la Astra, brazilianul Diego Lorenzi şi de fundaşul Alin Şeroni, transferat de FC Botoşani.