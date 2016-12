Victime într-un accident rutier la intrarea în comuna Șicula

Noul antrenor al lui Crystal Palace este Sam Allardyce. Fost selectioner al Angliei. el ii succede lui Alan Pardew, demis ieri din functie. Englezul de 62 de ani are o misiune grea, sa salveze Vulturii, locul 17 in Premier League, de la retrogradare. Trecut pe la Sunderland, West Ham, Blackburn sau Newcastle, Big Sam este la al […]

Oscar va pleca de la Chelsea. Pe site-ul de internet, The Blues au anuntat ca au ajuns la un acord cu Shanghai SIPG pentru transferul lui Oscar. Termenii tranzactiei nu au fost divulgati, insa mass-media engleza vorbeste de o operatie in valoare de 70 milioane de euro. Brazilianul a jucat 4 ani si jumatate la […]

International german de 23 de ani, Julian Draxlerm s-a transferat de la Wolfsburg la PSG in schimbul a 36 de milioane de euro, plus 6 milioane bonus. Draxler, un jucator de mare potential, insa inca inconstant se adauga pe lunga lista de jucatori ofensivi ai lui PSG : Lucas, Di Maria, Ben Arfa, Jesé, Pastore. The […]

In dificultate in campionat, Crystal Palace a decis sa se desparta de managerul Alan Pardew. Tehnicianul englez, in post din 2015, plateste pentru slabul debut de sezon al echipei sale. Aflata pe locul 17 in Premier League, Vulturii sunt la doar un punct de primul loc retogradabil, ocupat actualmente de Sunderland. Crystal Palace este la […]