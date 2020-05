Vrei sa intelegi cum functioneaza piata imobiliara? Iata cateva informatii utile

Please follow and like us:

Intelegerea pietei imobiliare este esentiala daca doresti sa investi intr-un apartartament sau o casa. Totodata te poate ajuta sa stii cum poti sa vinzi sau sa cumperi un imobil. Adevarul este ca preturile locuintelor, ratele dobanzilor si tendintele pietei evolueaza zilnic, iar intelegerea acestor fluxuri te poate ajuta sa devii un investitor pe termen lung, mai ales daca iti doresti o cariera in acest sens.

Fiecare piata este diferita

Desi cu siguranta poti privi statisticile la nivel national referitor la pretul mediu al locuintei, volumul vanzarilor sau numarul de case de pe piata, adevarul este ca aceste aspecte difera in functie de zona unde se afla locuinta. Fiecare oras si judet are propria sa piata unica, cu cumparatori, vanzatori si tendinte unice. Exista chiar si reguli si regulamente diferite de a face fata in fiecare zona.

Daca intentionezi sa investiti, sa cumpar sau sa vinzi imobiliare, este important sa fii conectat la piata locala – nu doar la ceea ce se intampla la nivel national. In timp, economia globala, ratele ipotecare si alte tendinte vor juca un rol in achizitia pe care ai facut-o.

Tipuri de piete imobiliare

Exista trei tipuri de piete imobiliare pe care le poti gasi pe plan local: piata cumparatorului, piata vanzatorului sau piata echilibrata. Piata exacta in care va aflati ar trebui sa va informeze abordarea atunci cand alegeti investitii, faceti oferte si negociati oferte.

Piata cumparatorului

Piata unui cumparator este una in care exista mai multe proprietati de vanzare decat cumparatori. Acest lucru inseamna ca cumparatorii de case se bucura de mai multe optiuni in ceea ce priveste proprietatile, precum si mai multa putere de negociere atunci cand fac o achizitie. Daca cumparati o casa, aceasta este piata ideala pentru a o face.

Pe piata unui cumparator:

Casele dureaza mai mult pentru a se vinde.

Cumparatorii au mai multe inregistrari din care sa aleaga.

Cumparatorii au mai putin concurenta.

Cumparatorii pot face oferte mai mici si pot negocia mai mult cu privire la pretul de vanzare si costurile de inchidere.

Este posibil ca vanzatorii sa fie nevoiti sa faca mai mult pentru a-si comercializa proprietatile.

Vanzatorii ar putea avea nevoie sa reduca pretul.

Piata vanzatorului

Piata unui vanzator este opusa. Pe piata unui vanzator, exista mai putine inregistrari decat exista cumparatori, iar cumparatorii se confrunta cu o concurenta dura intre ei. Din aceasta cauza, se pot confrunta cu conflicte de ofertare sau cautarea lor in casa ar putea dura mai mult decat se astepta. Daca doriti sa vindeti o casa, piata unui vanzator este cel mai bun moment pentru a o face.

Totodata vanzatorul poate fi si o agentie de imobiliare care vinde locuintele unui dezvoltator. Acesta trebuie sa cunoasta toate detaliile necesare asupra locuintei, inclusiv ce materiale au fost folosite la constructie, ce tip de izolatie are, daca s-au folosit tevi rotunde sau alte materiale necesare.

Pe piata unui vanzator:

Cumparatorii pot avea dificultati in a gasi o proprietate.

Casele se vand repede.

Cumparatorii se confrunta cu o concurenta dura.

Vanzatorii pot solicita preturi mai mari.

Piata echilibrata

Intr-o piata echilibrata, cumparatorii si vanzatorii sunt pe teren propriu. Numarul de case de vanzare este egal cu nivelul cererii si nici o parte nu este superioara. Pietele echilibrate tind sa dureze o perioada mai scurta de timp decat pietele cumparatorului sau ale vanzatorului si, de obicei, apar intre trecerea de la o piata la alta.

Pe o piata echilibrata:

Numarul de case de vanzare este in conformitate cu cererea cumparatorului.

Evaluarile sunt la fel cu ofertele.

Preturile locuintelor nu cresc sau scad brusc.

Nici cumparatorii de locuinte, nici vanzatorii nu au prea multa putere sa negocieze.

Crash-ul pietei locuintelor din America

Nu putem vorbi despre piata imobiliara fara sa privim in urma cu cativa ani. Desi Marea Recesiune a avut loc in urma cu mai bine de un deceniu, criza a ramas inca in mintea americanilor – in special a celor care doresc sa intre pe piata imobiliara.

Peste 7 milioane de americani si-au pierdut casele in timpul acelui eveniment, care a avut loc intre 2007 si 2009. Cateva probleme aparute in aceasta perioada:

Practici de creditare riscante si frauduloase, care le-au permis cumparatorilor de case sa achizitioneze locuinte sau sa scoata ipoteci care depaseau mijloacele lor.

Activitatea de piata secundara oarba, ceea ce a facut dificila identificarea creditelor de calitate scazuta care au fost obtinute.

Cresterea ratelor dobanzilor, ceea ce a facut ca imprumuturile ipotecare cu rata ajustabila sa fie inacordabile multor americani care le aveau.

Deteriorarea rapida a preturilor locuintei, ceea ce a ingreunat proprietarii de case si bancile sa-si vanda proprietatile odata ce au scazut in defectiune.