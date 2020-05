Yacon, leguma viitorului

Please follow and like us:

Cunoscut si sub numele de « para de pamant », yacon nu este o leguma obisnuita. Alternativa sanatoasa la zaharul traditional, este o leguma ideala pentru persoanele diabetice. In plus, este si aliatul persoanelor care vor sa slabeasca.

Yacon este considerat de multi un fruct in timp ce este vorba despre o leguma. Este un tubercul originar din America de Sud (Peru, Bolivia, Ecuator, Columbia, Argentina). Numeroase tari din toate colturile lumii produc in xiua de azi yacon.

O leguma crocanta si dulce. Din punct de vedere fizic, yacon seamana cu un cartof dulce. De altfel, ambii fac parte din familia asteraceelor, asemeni topinamburului sau sparanghelului. Textura sa este una crocanta. In ceea ce priveste gustul, yacon este putin dulce, gustul sau ne aminteste de pepenele rosu sau de para. De unde si porecla de « para de pamant ».

Un aliat pentru persoanele care vor sa slabeasca. Unul din elementele cele mai interesante continute de yacon este inulina. Aceasta fibra alimentara creste in mod natural productia unui hormon intestinal cunoscut sub numele de GLP-1, care taie pofta de mancare, cunoscut in egala masura sub numele de hormonul satietatii. In paralel, inulina contribuie la reducerea cantitatii de insulina si de grelina, hormonul foamei. Altfel spus, daca consumi yacon, senzatia de satietate apare mai rapid. De notat este si faptul ca inulina continuta de yacon diminueaza asimilarea de zaharuri si grasimi in timpul mesei, participa la o mai buna absorbtie a unor minerale, la fel cum calciul si magneziul stimuleaza sistemul imunitar, reduce nivelul de colesterol rau si previne aparitia unor tipuride cancer.

Aliatul persoanelor care sufera de diabet. Pe langa inulina, yacon mai este compus in mare parte din fructo-oligozaharide, substante chimice formate din glucoza si fructoza. Sunt rezistente la enzimele digestiei insa sunt digerate de catre flora intestinala. Rezultat – yacon se dovedeste a fi sarac in calorii si permite reglarea excesului de zahar din sange. De aceea, aceasta leguma este ideala pentru persoanele care sufera de diabet.

Cum se poate consuma yacon ?

Yacon se poate consuma crud, fiert, sarat sau dulce. In versiune sarata, gustul acestei legume este destul de neutru, cel mai bine este sa il consumi impreuna cu ceva. Spre exemplu, poate fi gatit gratinat, la fel ca si cartofii clasici. Dulce, yacon poate fi folosit la realizarea prajiturilor, taiat in cubulete mici. Se poate gasi si sub forma de sirop de yacon, folsoit pentru a indulci produsele de patiserie, la fel ca siropul de agave. deliciul-viciilor.ro