Please follow and like us:

In cuplu in mod oficial cu Carter Reum doar din ianuarie 2020, mostenitoarea imperiului a dezvaluit in podcastul “The Trend Reporter with Mara”, faptul ca urmeaza un protocol de fertilizare in vitro pentru a da nastere unor gemeni.

Totul a inceput cu o conversatie dintre Paris Hilton si Kim Kardashian. Datorita discutiei sale cu celebra femeie de afaceri, care a apelat deja la o mama surogat, mostenitoare americana a decis sa urmeze un protocol de fertilizare in vitro, FIV.

Aceasta a declarat printre altele, ca nu stia nimic despre acest subiect si ca este foarte fericita deoarece Kim i-a dat acest sfat si ca i-a prezentat doctorul sau.

Paris Hilton a declarat astfel ca a recurs la un protocol de fertilizare in vitro pentru a da nastere unor gemeni, de preferinta un baiat si o fata. Tocmai din acest motiv a ales acest procedeu deoarece isi doreste foarte mult sa aiba gemeni.

De asemenea, Paris Hilton a declarat faptul ca doreste sa isi oficializeze relatia cu partenerul sau. Este vorba despre antreprenorul si fondatorul societatii de investitii M13, Carter Reum. Aceasta a declarat despre cel pe care l-a inalnit la un after-party Golden Globes ca este pur si simplu barbatul vietii sale. Un lucru sigur 100%. Vorbesc tot timpul despre casatorie si despre ce nume vor avea copii lor.

De asemenea, este foarte incantata de faptul ca va trece la o noua etapa in viata sa. Crede cu adevarat faptul ca o familie cu copii este scopul suprem in viata, cel putin asa estimeaza. Nu a putut sa experimenteze acest lucru inainte deoarece a crezut ca nimeni nu ii merita dragostea, dar in sfarist a gasit persoana potrivita caruia sa i-o ofere.

Dar, Paris Hilton este obisnuita sa aiba grija de copiii surorii sale, Nicky, Lilly Grace, de 4 si Teddy, de 3 ani.

Paris Hilton si Carter Reum vor sa stea cu viitorii lor copii la conacul lor de la Slivington, la Beverly Hills, care are deja sapte caini si o pisica.

Paris Hilton a mai profitat de ocazie si pentru a dezvalui fanilor sai, secretul tineretei sale eterne. Este vorba despre un procedeu 100% natural- nu a apelat niciodata la injectii nici la umplerea ridurilor. De asemenea, nu a apelat nici la operatii estetice. Singurul sfat de care tine cont- sta departe de soare.