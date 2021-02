Vedete cu…aparat dentar

Please follow and like us:

Din pacate, nu toata lumea are sansa sa se nasca cu dinti frumos aliniati, in mod natural. Dar, din fericire exista in ziua de azi mai multe posibilitati disponibile pentru a remedia aceasta problema. Adolescenta nu este o perioada tocmai facila si purtarea unui aparat dentar nu simplifica deloc situatia. Insa, persoanele care au avut sansa de a purta aceste aparate atunci cand a trebuit sunt cu siguranta extrem de recunoscatoare in ziua de azi. Si unele vedete au trecut prin aceasta etapa, fie in tinerete, fie mai tarziu.

Angelina Jolie. In cadrul ceremoniei cu numarul 60 a premiilor Oscar, la care a participat alaturi de tatal sau John Voight, Angelina Jolie apare cu un aparat dentar.

Gwen Stefani. Cantareata a visat mereu sa aiba un aparat dentar in adolescenta insa, din pacate, nu si-a permis acest lucru. In 1999, la varsta de 30 de ani, Gwen Stefani si-a indeplinit in cele din urma acest vis mai putin obisnuit.

Emma Watson. Intre doua filmari pentru Harry Potter, Emma Watson a purtat un aparat dentar timp de trei luni, cu scopul de a corecta pozitia unui dinte.

Dakota Fanning. Dakota a avut numeroase probleme cu dintii in copilarie. La doar sapte ani a inceput sa poarte un aparat dentar pentru a corecta o parte din probleme.

Printul Harry. Printul Harry a fost si el nevoit sa poarte un aparat dentar in 1999.

Kendall Jenner. Kendall Jenner a purtat un aparat dentar la 13 ani dupa care, 4 ani mai tarziu, a inceput sa poarte Invisalign.

Serena Williams. La inceputul carierei sportive, celebra tenismena purta aparat dentar. Si sora sa Venus a trecut prin aceasta experienta, cam in aceeasi perioada.

Tom Cruise. Actorul, cunoscut pentru zambetul sau impecabil, a fost nevoit sa poarte un aparat dentar timp de cateva luni, in 2002.

Miley Cyrus. Atunci cand Miley Cyrus a inceput sa interpreteze rolul lui Hannah Montana la televizor, deja purta un aparat dentar. Insa, aparatul ei era invizibil deoarece era asezat pe suprafata interioara a dintilor.

Justin Bieber. Cantaretul a purtat un aparat dentar in adolescenta insa era vorba despre Invisalign si era destul de greu de observat.

Gwyneth Paltrow. Frumosul zambet pe care actrita il afiseaza azi este rezultatul unui aparat dentar. Actrita a purtat un aparat dentar in primii ani de liceu.

Katherine Heigl. Katherine Heigl a decis sa foloseasca Invisalign pentru a-si corecta dintii din fata inainte de casatorie.