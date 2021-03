10 ani diferenta si o idila. Olivia Wilde si Harry Styles au o relatie

Please follow and like us:

Cantaretul de 26 de ani si actrita de 36 de ani au fost vazuti impreuna din ce in ce mai des in ultima perioada. Se pare ca cei doi s-au apropiat in timpul filmarilor pentru Don’t Worry Darling, un film horror.

Relatia lor a luat pe toata lumea prin surprindere. Olivia Wilde si Harry Styles au fost vazuti impreuna, tinandu-se de mana la nunta lui Jeffrey Azoff, managerul cantaretului, la Montecito, nunta ce a avut loc pe data de 2 ianuarie. Actrita in varsta de 36 de ani si cantaretul de 26 de ani sunt impreuna doar de cateva saptamani. S-ar fi apropiat pe platorurile de filmare pentru filmul Don’t Worry Darling, realizat de Olivia Wilde. Un lung-metraj la care Harry Styles nu trebuia sa participe initial.

Actrita a apelat la Harry Styles dupa ce a fost nevoita sa reunte la Shia LaBoeuf, comportamentul acestuia din urma fiind pur si simplu deplorabil.

O relatie secreta

In decembrie 2020, Olivia Wilde declara pentru Vogue ca a fost impresionata de prestatia lui Harry Styles in Dunkerque (2017), film apartinand lui Christopher Nolan. A mai spus ca a facut un mic dans al victoriei in momentul in care a aflat ca acesta urmeaza sa faca parte din distributia filmului sau. Platoul de filmare, golit din cauza pandemiei cu coronavirus ar fi constituit un mediu propice pentru dezvoltarea unei relatii noi, cea dintre Olivia Wilde si Harry Styles. Au fost doar 10 persoane pe platourile de filmare in ultima perioada. Harry a stat o perioada in casa lui James Corden, in apropiere de Palm Springs si au putut tine aceasta relatie secreta fara probleme.

Toata lumea a fost surprinsa atunci cand cei doi si-au facut aparitia la nunta tinandu-se de mana.

Au petrecut mult timp impreuna

Harry Styles si Olivia Wilde au fost imortalizati impreuna de altfel si in momentul in care s-au intors in Los Angeles, pe data de 4 ianuarie. Cei doi s-au apropiat si au petrecut mult timp impreuna in ultimele saptamani. Olivia l-a vizitat destul de des. Cat despre diferenta de varsta, de 10 ani, cei doi nu par deloc deranjati. Harry a mai avut relatii cu femei mai in varsta decat el. In plus, aceasta diferenta nu este deloc vizibila.

Olivia Wilde s-a desparit de Jason Sudeikis, actor cu care era logodita de mai bine de 8 ani in noiembrie 2020. Impreuna au doi copii. Harry Styles a avut relatii cu multe femei celebre: Kendall Jenner, Taylor Swift sau Camille Rowe. deliciul-viciilor.ro