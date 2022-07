Alimente ce nu trebuie sa lipseasca din bucataria ta

Please follow and like us:

Iti doresti de mai multa vreme sa mananci echilibrat insa nu stii niciodata care sunt alimentele pe care ar trebui sa le cumperi ? Iata o lista cu alimente indispensabile care sa iti asigure mese sanatoase.

Orezul integral. Pentru a inlocui nelipsitele paste, specialistii ne recomanda orezul integral cu proprietati nutritive superioare orezului alb. Cerealele integrale vin cu un aport suplimentar de fibre, vitamine si minerale, mult mai multe decat in cazul celor rafinate. Drept urmare, orezul integral nu ar trebui sa lipseasca din bucataria ta.

Legume congelate. Fasole verde, morcovi, brocoli, legumele sunt indispensabile in cadrul unui regim alimentar sanatos insa este destul de greu sa le avem proaspete de-a lungul intregului an. Specialistii sunt de parere ca legumele congelate dispun de o mai buna calitate nutritionala decat cele proaspete asta deoarece legumele tranziteaza in conditii mai putin potrivite si raman destul de multa vreme pe standuri, apoi in frigiderul nostru si isi pierd din vitamine. Cu legumele congelate nu mai riscam sa pierdem vitaminele, sunt recoltate, decupate si congelate rapid.

Sardine in conserva. Trebuie sa optam pentru sardine sau macrou datorita aportului bogat de acizi grasi esentiali care permit reducerea riscurilor aparitiei tulburarilor cardiovasculare si hipertensiunii. In plus, sardinele contin si calciu.

Fructe. Trebuie sa mancam cel putin cinci fructe si legume pe zi si, un studiu britanic recent a crescut acest numar la 10, pentru a evita numarul de decese premature. Trebuie sa consumam citrice pentru aportul de vitamina C, banane pentru magneziu si mere pentru fibre.

Linte. Aceasta leguminoasa ne confera energie, acizi aminati si proteine vegetale care fac din ea o alternativa buna la carne.

Iauturi naturale. Trebuie sa avem mereu in frigider un iaurt natural datorita continutului sau ridicat de calciu si probiotice. Iaurtul contine mai putina lactoza decat laptele si se digera mult mai bine datorita bacteriilor.

Uleiuri vegetale. Opteaza pentru ulei de in, bogat in Omega – 3, ideal pentru asezonarea salatelor sau pentru ulei de masline, bogat in antioxdanti si acizi grasi mononesaturati. Uleiul de masline este cunoscut pentru faptul ca reduce riscul aparitiei bolilor cardiovasculare.

Curcuma sub forma de pudra. Antioxidant si anti-inflamator, curcuma este un super aliment care ofera un gust aparte preparatelor noastre. Permite incetinirea procesului de imbatranire a celulelor. Consumamd curcuma cu orez sau cu carne de pui spre exemplu, vei profita din plin de calitatile sale gustative si nutritionale.