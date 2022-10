Altfel, despre ciorba de burtă în Banatul Sârbesc, în Voivodina

Please follow and like us:

Gurmazi, iubitori de traditii culinare, retete vechi autentice si voie buna, sunt asteptati maine, 15 Octombrie, la Chichinda Mare, in Banatul sarbesc, la ŠKEMBE FEST – SĂRBĂTOAREA SCHIMBELEI 2022, Competitie culinara regionala de gatit mancaruri traditionale din burta de vita.

SĂRBĂTOAREA SCHIMBELEI este la cea de a treia editie si este prima data cand Banatul are un reprezentat in juriu, invitata de onoare fiind banateanca noastra, ROMANA RISTA – Diplomat culinar, specialist in identitate de patrimoniu culinar.

In competitia culinara vor concura cinsprezece echipe din mai multe regiuni si localitati din Serbia, precum: Belgrad, Niš, Zrenianin, Senta, Loznica, Kikinda. Programul pentru public incepe de la ora 10 si se incheie la ora 14, ora locala, cu premierea echipelor castigatoare de catre juriul international. Desigur ca vor fi degustari si standuri cu mancaruri si bauturi locale. Publicul va putea achizitiona preparate traditionale locale, gatite la foc in aer liber. Intrarea este gratuita.

Škembići (Schimbeaua) este o mancare traditionala banateana sarbeasca, cu influente orientale si austro-ungare adaptata gustului local, care se gateste in unele zone din Banatul sarbesc intr-un mod specific. Se prepara din burta de vita sau vitel, multa ceapa si condimente fiarta indelung la foc lent. Chiar daca se prepara din putine ingrediente, ele trebuie sa fie alese cu atentie ca sa fie de calitate pentru un gust desavarsit: burta de vita, multa ceapa, ardei si boia de ardei dulce si iute preparata in casa, precum si condimente. Spre deosebire de Ciorba romaneasca de burta, culoarea preparatului sarbesc este la final una rosiatica, ca focul, data de boiaua de ardei, care are rol si de liant, si de gust. Depinde de preferintele fiecaruia cat de multa boia adauga sau cat de iute e boiaua.

Škembići se serveste cu paine de casa din faina alba si adeseori are alaturi muraturi mixte, Turšija. Uneori, sarbii servesc Škembići in stil modern, in paine – asa cum noi servim Ciorba de fasole cu ciolan, tot in paine. Inainte de a servi acest fel de manacare, in Serbia se bea un paharel de rachiu, iar dupa, bere sau un vin local. Desigur, exista o anume tehnica de pregatire a burtii de vita care necesita multa experienta si talent, fiecare avand propriul secret in preparare. Burta se tine in bait cu otet si mirodenii, iar inainte exista un ritual special, minutios si complex de curatare care necesita cunostinte temeinice si experienta. Škembići are o si o componenta culturala, rituala, pastreaza amprenta unor comunitati, aduna oamenii laolalta in jurul ei pentru socializare, pastrand traditia vie peste generatii.

‘’Am inceput in 2020, in primul an de Pandemie, sa organizez acest eveniment, dorind sa adun cat mai multa lume in jurul acestui fel de mancare banatean, iubit de multi, dar si contestat, dar care simt ca devine popular. Pentru ca nu exista cale de mijloc, ori iubesti Škembići, ori nu. Asa suntem si noi, poporul sarb, direct si iubitor de traditii nealterate pe care vrem sa le transmitem mai departe generatiilor. Škembići inseamna mult mai mult decat un fel de mancare, este cultura, socializare si traditia care trece granitele. A fost un crez al meu ca si creator si initiator al acestei sarbatori- competitie, sa trecem granitele, iar anul acesta, gratie implicarii prietenei noastre, invitat special– Romana Rista, Diplomat culinar, mica noastra sarbatoare devine cunoscuta si in Banatul romanesc, si in Romania. Noi, sarbii, suntem prieteni cu poporul roman, ne leaga atatea momente frumoase si iubim sa ii avem ca si gosti (musafiri). La SĂRBĂTOAREA SCHIMBELEI gatim in aer liber intr-un cadru relaxat pe malul Iazului Vechi. Ne straduim sa fim la inaltime si pregatim si Disnotorski Paprikaš – Papricasul nostru traditional de Pomana Porcului – si topim slanina pentru jumari traditionale de Voivodina– Cvarci- iar banii din urma vanzarilor portiilor de mancare vor fi donati unei cauze umanitare pentru o organizatie medicala locala. Vremea tine cu noi, asa ca asteptam cat mai multi romani sa vina in frumosul nostru oras, Kikinda, care are multe atractii turistice si culinare si care este doar la o aruncatura de bat, de aproximativ o ora de condus de la Timisoara si de la Arad,’’ declara organizorul ŠKEMBE FEST – SĂRBĂTOAREA SCHIMBELEI, MILORAD ŠIBUL.

‘’Ca si Diplomat culinar care a pornit acum zece ani o cercetare antropologica inedita din dragoste pentru gatit traditional, intrevad o crestere foarte mare a atentiei in urmatorii ani concentrate asupra bucatariei traditionale si a retetelor regionale din putine ingrediente, readaptate local cu ingrediente locale, la indemana. Cred cu tarie si viziunea mea este ca bucataria Est-Europeana va deveni in urmatorii cinci ani un pol de atentie despre care se va vorbi la nivel mondial, suntem tot mai multe voci cu rasunet. In 2020 am afirmat ca Romania se reiventeaza culinar si ca vom vorbi mai des despre o redefinire a traditionalului, si iata ca astazi asistam deja, in contextul geo-politic, la redefinirea bucatariilor locale si regionale. Misiunea mea este de un deceniu sa arat ca retetele regionale pe care le punem pe masa facand Rai din ce avem sunt cele care arata tuturor cat de bogati cultural suntem si cata diversitate exista in bucataria noastra Est-Europeana, care nu este mai prejos fata de cea din Vest, mult mai promovata. Sarbatoarea Schimbelei este un bun moment pentru acest schimb cultural-culinar, Ciorba de burta, Tuslamaua, Gulasul, Papricasul, Mancarea de fasole cu afumatura, Sarmalele si Ciorba de peste fiind mancaruri traditionale pe care le putem disputa regional. Si sarbii sunt surprinsi ca noi avem Ciorba de burta alba, dreasa cu smantana si ou, cum si noi suntem poate surprinsi ca Ciorba sau Tocana de burta sarbeasca, ungureasca si slovaca are multa paprika, deci e rosie. Ca invitat special si membru al juriului, vin si cu o surpriza pentru echipele din concurs, am de oferit si un Premiu Special, pe care il aduc tocmai din Romania, de langa granita cu Serbia si Ungaria, din Pecica, judetul Arad, din Banat, oferit de catre operatori locali, si anume Taverna Pecicana – restaurant cu traditie care gateste ciorba de burta romaneasca si tocana de burta ungureasca si de catre Doris Prod Com, producatorul local al celebrei Pite de Pecica, un demers de diplomatie culinara de promovare a apartenetei bucatariei regionale intr-un teritoriu mult mai vast, european, poate si o ocazie sa reflectam ce putem face mai mult ca romani cu Ciorba de burta romaneasca si cu Tuslamaua regala. Va astept maine, cu mare drag la Kikinda!,’’ declara ROMANA RISTA, diplomat culinar si specialist in patrimoniu si identitate culinara, membru de onoare al juriului ŠKEMBE FEST.