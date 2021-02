Beneficii uimitoare ale mierii de albine

Please follow and like us:

Nectarul albinelor este o veritabil comoara. Pe langa calitatile sale gustative, contine numerosi activi pretiosi pentru a ne intari sistemul imunitar si pentru a lupta impotriva numeroaselor afectiuni specifice sezonului rece.

Mierea constituie un aliment si un medicament totodata, cu proprietati terapeutice dovedite stiintific. Pentru a beneficia de toate aceste proprietati specialistii ne recomanda sa optam pentru mierea monoflora.

Mierea ne ajuta sa invingem senzatia de oboseala. Are un aport important de magneziu, calciu si fier, esentiale pentru tonus si are un continut bogat de Vitamina B, ideale in perioada de oboseala, de surmenaj intelectual sau convalescenta.

Mierea este o arma puternica impotriva tusei. Este un calmant pentru gatul iritat, tempereaza inflamatia si dezinfecteaza mucoasele din sfera ORL datorita bogatiei sale de acid gluconic si in peroxid de hidrogen care limiteaza proliferarea microbilor. Unii compusi adaugati in miere de catre albine precum proteina defensin 1, exercita in egala masura o actiune bactericida. Un studiu american a demonstrat ca mierea este mai eficienta decat siropul pentru a calma tusea. In caz de tuse seaca se va alege mierea de lavanda sau de cimbru.

Mierea este un aliat al digestiei. Enzimele continute de miere faciliteaza munca stomacului si a intestinelor si amelioreaza tranzitul. Datorita actiunii sale anti-inflamatorie si anti-microbiene, mierea actioneaza si in caz de gastro-enterita. Ingerata calda, reduce de altfel aciditatea stomacului. Pentru persoanele care sufera de aciditate gastrica, mierea de papadie este cea mai eficienta.

Mierea este un cicatrizant formidabil. Numeroasele sunt studiile care au demonstrat ca mierea accelereaza cicatrizarea ranilor, stimuland productia de colagen si vascularizarea tesuturilor. Aplicarea sa pe o rana permite reconstituirea tesutului de doua ori mai rapid decat cu un tratament uzual. Formand o bariera protectoare, mierea ne ajuta sa prevenim riscurile de infectie. De aceea, mai multe clinici si spitale recurg la miere pentru a vindeca unele rani mai recalcitrante.

Mierea este aliatul de pret al microbiomului intestinal. Stimuleaza dezvoltarea bacteriilor bune ale florei intestinale – lactobacili si bifidobacterii care garanteaza buna functionare a microbiomului nostru. De altfel, un grup de cercetatori din cadrul Universitatii Lund din Suedia au identificat in stomacul albinelor numai putin de 13 fermenti lactici, in egala masura prezenti in miere.

Mierea ne protejeaza inima si vasele. Mierea are un continut bogat de polifenoli, compusi antioxidanti care previn bolile vardiovasculare. Consumul de miere ne ajuta sa prevenim un nivel ridicat de colesterol si riscurile de infarct si de accident vascular.