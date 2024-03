Please follow and like us:

Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company, isi extinde portofoliul si lanseaza Caraiman, o bere cu un gust echilibrat, care invita consumatorii la o pauza binemeritata.

Prin sloganul „gust echilibrat, numai bun sa-ti tragi sufletul”, noul brand intra in segmentul core si mizeaza pe momentele de ragaz din activitatile de zi cu zi si pe nevoia de serenitate pe care consumatorii o cauta in prezent.

„Suntem incantati sa continuam expansiunea portofoliului nostru si sa oferim consumatorilor un nou brand, de data aceasta in segmentul core. Caraiman are o rezonanta solida, poarta radacini romanesti si invita consumatorii la un gust echilibrat, numai bun sa iti tragi sufletul! Este o lansare importanta pentru categoria de bere, una care contribuie la dezvoltarea sa si ne bucuram sa vedem entuziasmul cu care partenerii nostri au intampinat Caraiman. Este si o oportunitate de crestere pe care o oferim clientilor prin diversificarea portofoliului de produse, un element-cheie prin care pot raspunde prompt nevoilor din piata. De asemenea, noua lansare contribuie la ambitia noastra de a ne consolida pozitia in segmentul core, unde suntem prezenti acum cu doua brand-uri extrem de puternice: Bergenbier si Caraiman”, a punctat Mihai Voicu, General Manager Bergenbier S.A.

Bergenbier S.A. este un producator activ in ceea ce priveste lansarile de produse si sortimente noi. Anul acesta, brand-ul surpriza vine din segmentul core, Caraiman fiind o marca pe care compania a mai produs-o in trecut, acum aproape doua decenii.

„Caraiman este readucerea in lumina reflectoarelor a unui brand romanesc, cu un gust echilibrat, inspirat din natura. Din studiile noastre, 80% din consumatorii romani isi doresc un ritm mai putin intens al vietii, iar Caraiman este exact acea bere pentru pauzele din tumultul cotidian. Este acel moment cand ajungi in varf de munte, pui rucsacul jos si iti tragi sufletul. Mizam pe o comunicare integrata 360 pentru Caraiman, cu atentie atat in zona de TV, cat si digital, in-store si prin influenceri surpriza pe care ii vom anunta foarte curand”, a completat Victor Teiosanu, Marketing Director.

Caraiman este o bere cu 4,6% alcool, disponibila atat la doza de aluminiu si sticla de 0,5l, cat si la sticla de 0,33l, PET si KEG. Toate variantele de impachetare, inclusiv multi-pack, se gasesc incepand din luna martie in Romania, in magazinele off-trade si on-trade.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondata in 1994, iar cea mai importanta marca din portofoliul sau, Bergenbier, a fost lansata un an mai tarziu. Astazi, Bergenbier S.A. este in top trei companii producatoare de bere din Romania, avand o fabrica moderna la Ploieşti şi o reţea performanta de distribuţie naţionala. Bergenbier S.A. acorda o atentie sporita impactului pe care il are in comunitate si asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde marci care acopera toate segmentele pieţei. Pe langa berile produse la Ploiesti – Bergenbier, Caraiman, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importa si distribuie in exclusivitate specialitatile pragheze Staropramen Dark, berile de abatie belgiene Leffe si Hoegaarden, berea americana Miller Genuine Draft, cea mai iubita bere mexicana, Corona, precum si berea alba germana nefiltrata Frazinskaner. De asemenea, compania are in portofoliu si variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois si Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste doua secole, Molson Coors fabrica bauturi care aduc oamenii impreuna pentru a se bucura de toate momentele vietii. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling si Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs si multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai indragite si emblematice marci de bere realizate vreodata. In timp ce istoria companiei este inradacinata in bere, Molson Coors ofera un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru si multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotata la bursa, care opereaza prin Molson Coors America de Nord si Molson Coors Europe si este tranzactionata la New York si la bursa canadiana (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei si de a lasa o amprenta pozitiva asupra angajatilor, consumatorilor, comunitatilor si mediului se reflecta in Our Beer Print si in obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitati molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.

Pentru informaţii suplimentare, va rugam contactaţi [email protected] sau [email protected].