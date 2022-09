Care sunt beneficiile semintelor de chia

Please follow and like us:

Semintele de chia provin din planta Salvia hispanica L si sunt folosite in multe diete echilibrate deoarece sunt hranitoare si au foarte multe proprietati benefice pentru mentinerea sanatatii organismului.

Ce sunt semintele de chia?

Semintele de chia au un continut ridicat de acizi grasi omega 3 sanatosi, carbohidrati, proteine, fibre, antioxidanti si calciu. Acestea au o aroma usoara care este asemanatoare cu cea a nucii.

Valoarea nutritionala ridicata a semintelor de chia si puterea de absortie a apei le face sa fie ideale in orice dieta. Semintele de chia sunt folosite si in prezent macinate sau intregi si sunt un ingredient perfect in diverse bauturi sau preparate nutritive.

Care sunt beneficiile aduse de semintele de chia

Beneficiile semintelor de chia sunt numeroase dar, printre cele mai importante le putem enumera pe urmatoarele:

Au un continut bogat in antioxidanti care stopeaza procesul de oxidare si neutralizeaza radicalii liberi

Contin proteine care sunt perfecte pentru toate acele persoane care nu consuma carne si pentru cei care fac orice tip de activitate fizica sau sport

Sunt bogate in proteine si fibre si te ajuta sa iti pastrezi greutatea optima, asta inseamna ca vei slabi in mod sanatos

Fibrele prezente in semintele de chia hranesc organismul si ajuta la buna functionare a sistemului digestiv.

Contin calciu de 5 ori mai mult decat laptele si sunt bogate in magneziu si fosfor si ajuta la mentinerea sanatatii inimii si a oaselor.

Care sunt proprietatile semintelor de chia?

Intarirea sistemului imunitar

Semintele de chia sunt o importanta sursa de vitamine si de minerale care fortifica sistemul imunitar si te ajuta sa lupti impotriva bolilor. Este recomandat sa folosesti semintele de chia in cazul racelilor sau gripelor deoarece au foarte multe fibre si proteine care ar trebui sa fie consumate in cantitati mari.

Ajuta la mentinerea greutatii normale deoarece sunt bogate in proteine si fibre

La contactul cu apa, semintele de chia se vor transforma in gel care va genera destul de repede senzatia de stomac plin. Vei vedea ca nu va mai fi necesar sa consumi cantitati mari de mancare. Aceasta este o modalitate prin care iti poti tine greutatea sub control si chiar sa slabesti fara sa te infometezi.

Cum sa consumi semintele de chia

Semintele de chia au o aroma destul de asemanatoare cu cea a nucilor si pot fi consumate atat in stare cruda cat si inmuiate in apa sau in lapte. Nutritionistii sunt de parere ca semintele de chia care sunt inmuiate in apa inainte de consum sunt mai usor de digerat. Asta inseamna ca nutrientii acestora sunt mai usor de absorbit de organism.

Semintele de chia se pot adauga sau amesteca in biscuiti, paste, cereale, gustari sau in prajituri. Datorita proprietatilor pe care le au se pot folosi ca inlocuitori pentru oua dar si pentru grasime.

