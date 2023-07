Cat rezisti fara sa faci dragoste sau sa folosesti jucarii erotice

Please follow and like us:

Un sondaj de opinie realizat pe un esantion de 1500 de barbati au raspuns ca rezista aproximativ 6 luni fara sa ejaculeze si cu sex manual sau cu masturbatoare din sex shop pot reziste si pana la 2 ani. Asta evident depinde de motivul pantru care nu mai faci sex. Daca motivul este unul emotional, evident poate dura mai mult.

Care este motivul abstinentei?

Sexul este fara indoiala o necesitate a organismului, bazata pe doua coordonate: reproducerea si tendinta de a socializa, a coopera in permanenta cu cei din jur (online, offline, in sex shop, pe retele de socializare, oriunde). Supravietuirea pe perioade indelungate se datoreaza si abilitatii indivizilor de a convietui in grupuri, ceea ce presupune formarea unor relatii mai mult sau mai putin durabile si placute. De cele mai multe ori, una dintre optiuni in ceea ce priveste celebrarea sau oficializarea legaturilor interumane este actul sexual.

In cazul in care din motive psihice sau ficice nu mai faci sex, atunci cand vei reincepe este foarte probabil sa ejaculezi destul de repede. Poti sa nu mai faci sex din dezamagire sentimentala, din probleme fizice sau din fidelitate pentru cineva. Daca cauza din care nu mai faci sex este destul de motivanta pentru tine atunci poti rezista destul de mult. Totul tine de controlul mintii.

Poate fi usor sa treci cu vederea semnalele organismului legate de nevoia de sex, pentru ca de multe ori le asociezi altor probleme cu care probabil te confrunti zilnic. Cea mai buna metoda ar fi sa observi cate dintre starile negative dispar imediat dupa ce faci sex. Nu uita insa ca a face sex nu implica intotdeauna doua sau mai multe persoane…

Semne ale nevoii de sex:

devii foarte irascibil, orice si oricine te enerveaza. Nu este nimic anormal cu tine, este doar jocul hormonilor.

migrene, stres permanent

lipsa poftei de mancare

ai probleme cu somnul, ai vise erotice, te trezesti transpirat, ai fantezii, si pulsul se mareste.

sentimente contradictorii vizavi de anumite persoane

Cum stapanesti situatia?

Totul este in capul tau asa ca va trebui sa iti tii mintea ocupata cu diverse activitati. Sportul in acest caz este un remediu excelent impotriva nevoii de stres. Sportul pana la epuizare.

Masturbarea cu produse din sex shop

Masturbarea cu jucarii erotice din sex shop este de cele mai multe ori imediat ulterioara descoperirii de catre baieti si fete a propriei lor sexualitati. Cu totii facem asta dar nici 10% dintre noi nu recunoastem. O facem si de fiacare data dupa aceea simtim mustrari de constiinta. Important e sa stim ca nu facem nimic rau!

Cea mai mare parte a tinerilor incep sa se masturbeze inca de la varsta de 10-11 ani deoarece atunci incep sa fie produsi hormonii sexuali.. Prima reactie la masturbare, atingerea orgasmului ii poate speria pe cei care nu stiu despre ce e vorba, sau care cred ca numai ei se masturbeaza si astfel au o problema. Ceea ce trebuie sa se stie este ca majoritatea tinerilor, baieti si fete prcactica masturbarea si nimeni nu este un caz izolat.

Nu tinerii sunt cei care practica cel mai mult masturbarea ci si adultii. In lipsa unei activitati sexuale prin masturbare se poate obtine placerea mult dorita. Nu putini sunt cei care “ajuta” provocarea placerii prin utilizarea de jucarii sexuale. Ele pot multiplica placerea resimtita si pot intensifica orgasmul. Vibratoarele sunt un foarte frumos obiect e joc in doi dar si un obiect cu care orice femeie se poate autosatisface. La fel si in cazul barbatilor unde vorbim de papusi gonflabile care pot avea un alt stimul asupra placerii, mult mai intens.

Tehnologia moderna a dezvoltat tot felul de papusi gonflabile care sa satisfaca toate gusturile ba chiar se gasesc si la preturi foarte accesibile in sex shopuri. In timp se ajunge ca si barbatul matur sau femeia matura, sa practice masturbarea fie din lipsa unei activitati sexuale, fie pentru ca, pentru unii placerea prin masturbare nu mai poate fi atinsa altfel. Exista situatii intr-un cuplu, in care unul din parteneri nu poate atinge placerea sexuala decat prin masturbare. In acest caz partenerul trebuie sa il implice si pe celalalt, sa il lase sa priveasca procesul de masturbare.Este bine ca in relatia de cuplu, partenerii sa incerce sa asiste la procesul de masturbare al celuilalt, sau, de ce nu, sa isi ofere placere prin masturbare unul celuilalt.

Un numar mare de oameni considera masturbarea ca fiind nenaturala si dezgustatoare. Mai mult, in unele convenctii religioase interzic cu desavarsire masturbarea. Cum acest proces este foarte greu de stapanit, tanarul se autoinvinovateste la gandul ca pacatuieste si de fiecare data cand se masturbeaza, face promisiuni ca nu va mai proceda in acest fel. Atitudinea fata de propriul organism ar trebui sa fie deschisa si in nici un caz nu trebuie sa ajungeti sa va simtiti vinovati. Masturbarea poate duce la orgasme intense si este o modalitate de a-ti dezvolta comfortul sexual, siguranta sexuala si respectul de sine.