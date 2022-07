Ce caracteristici trebuie sa detina un teren artificial fotbal

Please follow and like us:

Gazonul artificial nu este doar o alegere excelenta in zilele noastre pentru acoperirea terenurilor de fotbal, dar si o investitie profitabila.

Acest gazon artificial fotbal este o alternativa excelenta la gazonul natural si devine din ce in ce mai popular pe zi ce trece, deoarece aceasta acoperire se remarca prin durabilitate, siguranta, rezistenta si poate oferi un aspect frumos si estetic oricarui spatiu.

Un gazon sintetic fotbal ar trebui sa detine urmatoarele caracteristici:

aspect frumos si natural

utilizare pe tot parcursul anului

rezistenta la orice fenomen natural, precum si la razele ultraviolete

moliciune

instalare usoara

posibilitatea de a alege culorile

densitatea si inaltimea firului potrivita, ceea ce face ca aceasta acoperire sa fie unica si convenabila pentru utilizare

Tipul de gazon artificial

Atunci cand alegi iarba, este foarte important sa alegi tipul corect de iarba. In functie de scopul utilizarii, fibrele de gazon pot fi, de asemenea, impartite in gazon monofilament, care este ciufulit, puternic si foarte asemanator cu gazonul natural, gazon fibrilat, care este alcatuit din fibre late si are un bun suport in umplutura, si gazon combinat, care este alcatuit din fibre monofilament si fibrilat.

Cat costa gazonul artificial

Daca vorbim despre gazon artificial fotbal pret, acesta poate varia, in functie de anumite nuante. Cu toate acestea, costul gazonului artificial iti va permite sa economisesti mult buget, efort si timp, ceea ce nu se poate spune despre gazonul natural. Costul gazonului artificial depinde de calitatea materialului, de densitatea, grosimea si inaltimea lui, precum si de destinatia gazonului. Costul gazonului artificial poate creste in functie de schimbarile in ceea ce priveste lungimea si densitatea gramezii, deoarece se utilizeaza un volum mare de material. Grosimea firelor de iarba afecteaza durabilitatea si rezistenta la uzura a gazonului. Cu cat gazonul artificial contine mai multi microni, cu atat durata de viata a gazonului va fi mai lunga, iar gazonul nu va suferi modificari de structura si aspect.

De asemenea, ar trebui sa se acorde atentie unei instalari de calitate pentru a se asigura ca gazonul dureaza multi ani.

Gazonul artificial are multe avantaje care il fac destul de popular si o alegere preferata pentru terenurile de fotbal. Alegerea unui gazon de calitate este foarte importanta, deoarece determina durata de viata a gazonului, siguranta si caracterul practic al acestuia.