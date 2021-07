Ce reprezinta spatiul de disc intr-un plan de gazduire web ieftina?

Please follow and like us:

Probabil stii deja cum functioneaza spatiul de disc pe un computer normal, insa nu esti sigur daca intr-un plan de gazduire web lucrurile sunt diferite. Ei bine, procesul este unul similar, aceasta memorie reprezentand capacitatea totala a serverului de a sustine continutul. Iata ce trebuie sa stii!

Ce elemente acopera spatiul de disc?

Acest spatiu are legatura atat cu textele, cat si cu imaginile, temele sau baza de date. De asemenea, este inclus orice CMS si modul instalat, precum si elementele ce tin de coding. Spre exemplu, codurile PHP si CSS sau fisierele JavaScript acopera memoria disponibila. Este important sa nu faci confuzie intre spatiu si latimea de banda. Aceasta este capacitatea totala a retelei de a transmite o cantitate de date intr-un anumit interval de timp. In cazul planurilor de gazduire web ieftina, este vorba de traficul total care poate fi sustinut pe un cont. Masura se realizeaza in bytes si se imparte in ordinul secundelor. Spre exemplu, un bandwith de 1GBps presupune faptul ca pana la 1GB de informatie se poate transfera intr-un interval de o secunda. Cu cat acest numar este mai mare, cu atat viteza de incarcare creste.

De cat spatiu de disc ai nevoie intr-un plan de hosting?

Aceasta intrebare nu are un raspuns precis, dar trebuie sa te gandesti la tipul de website pe care-l deschizi si la obiectivele tale pe termen lung. Un blog personal sau o pagina pentru o afacere locala nu necesita foarte multa memorie si poate functiona chiar si pe un plan de hosting cu 1GB. Pe de alta parte, magazinele online sunt diferite. Pe termen lung, sunt sanse sa platesti mai mult decat ar fi necesar pentru memorie. Acest lucru se intampla din cauza lipsei optimizarii. De aceea, este important sa faci verificari in mod constant, spatiul ramas fiind afisat in panoul de control. Multe CMS-uri includ si pluginuri care realizeaza aceeasi sarcina.

Termenul „nelimitat” pe serverele de gazduire web ieftina este folosit doar in scopuri de marketing. Nu exista resurse cu adevarat nelimitate, deoarece asa n-ar mai avea nimeni nevoie sa plateasca mai mult pentru servicii. In schimb, firmele se bazeaza pe faptul ca nu vei ajunge niciodata sa folosesti capacitatea furnizata. Spatiul poate fi doar necontorizat, insemnand faptul ca este flexibil, dar tot ai niste limite. Pentru a nu intampina probleme, cel mai bine ar fi sa alegi un brand care ofera un interval fix. In felul acesta, vei putea face upgrade atunci cand apare o situatie neasteptata.

Cum poti optimiza spatiul de disc din serviciul de gazduire web ieftina?

In primul rand, scapa de tot ceea ce nu mai folosesti. Daca ai lasat pluginuri active si consideri ca acestea nu mai sunt necesare, le poti sterge in orice moment. Acelasi lucru trebuie sa-l faci si pentru fisierele create. Spre exemplu, elimina orice backup vechi. Videoclipurile pot fi incarcate pe site-uri precum YouTube, iar materialele audio pe SoundCloud.

Tine cont de faptul ca spatiul web este impartit in doua categorii. Tehnologia HDD este mai ieftina, dar aceasta are timpi de raspuns lenti. Pe de alta parte, discurile SSD sunt cunoscute pentru faptul ca sunt de pana la 100 de ori mai rapide.