Please follow and like us:

La cinci ani de la parafarea acordului de înfrățire dintre Districtul Tübingen, din Germania, și Consiliul Județean Arad, o numeroasă delegație din administrația landului Baden-Württemberg a vizitat Aradul, timp de câteva zile. Fundația landului finanțează proiectul de relansare a școlii duale de tâmplărie de la Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”, iar în urma acestei vizite s-a luat decizia continuării acestui proiect.

În această dimineață, la Consiliul Județean Arad, președintele Iustin Cionca și vicepreședinții Răzvan Cadar și Ionel Bulbuc au vorbit despre proiectele Aradului și despre colaborarea dintre Tübingen și Arad, pentru formarea forței de muncă în județul nostru.

„Mulțumesc Fundației landului Baden-Württemberg și personal domnului președinte Joachim Walter pentru că proiectul nostru referitor la învățământul dual a pornit și continuă. Noi suntem încă la un început de drum. Luptăm și cu lipsa fondurilor, a utilajelor-școală, cu sărăcia unui sistem educațional care nu este pregătit pentru dezvoltarea școlilor duale și profesionale, dar luptăm și cu prejudecățile părinților, care au serioase rețineri să își trimită copiii la școala profesională și nu la un liceu. Am implicat în campania noastră de informare și de promovare Biserica, asociații non-guvernamentale, mediul de afaceri, și totuși vă pot spune că rezultatul nu ne mulțumește. Am știut că pornim la un drum greu, dar este, de fapt, foarte greu. Reconstruim, pas cu pas, încrederea oamenilor în sistemul de învățământ dual și profesional, dar în același timp înțelegem că este nevoie de investiții majore ca școala să fie cu adevărat utilă. Am vizitat școala de tâmplărie de la Tübingen, împreună cu președintele Joachim Walter. Acolo am văzut că elevii învață pe utilaje de ultimă generație, mai moderne decât au majoritatea agenților economici. Sunt în aceeași măsură și ucenici de tâmplari, dar învață și programare pe strunguri CNC, operare pe calculator și digitalizează această meserie care, de la Isus încoace, era una fizică. Am văzut un sistem de educație modern, galopant și din punct de vedere tehnologic. Școala noastră duală, la Arad, este exact la polul opus, cu utilaje puține și învechite, cu tehnologie manuală. Dar are și avantaje – învață să capitalizeze criza și să o depășească prin metodele pe care le are la dispoziție: tocmai datorită lipsei de digitalizare, copiii deprind aptitudini specifice prelucrării manuale a produselor; maiștrii compensează tehnologia cu entuziasm și cu soluții artizanale pe care poate într-o societate mult mai dezvoltată copiii nu le au la dispoziție”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

La rândul lor, vicepreședinții Răzvan Cadar și Ionel Bulbuc au prezentat proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere și culturale ale județului Arad.