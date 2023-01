Please follow and like us:

Cum a fost ajutată Lipova din punct de vedere financiar în noul an 2023 de către Consiliul Județean Arad și implicit de cei care ne reprezintă orașul la acest nivel?! Sau am putea spune mai corect în acest context, „când teoria și intenția sunt corecte, dar practica ne omoară”….

Este o întrebare al cărui răspuns îl așteptam și noi cu nerăbdare și cu mari speranțe de mai bine și care ne-a fost elucidat în cele din urmă în cursul zilei de ieri.

Orașului Lipova i-a fost alocată suma de 90.000 lei!

„Consiliul Județean Arad și a sa conducere au considerat, dincolo de ceea ce s-a solicitat concret din partea noastră, că o sumă de 90 000 de lei este mai mult decât suficientă pentru un oraș precum Lipova, pentru a se descurca fără probleme pentru desfășurarea tuturor proiectelor existente și pentru acoperirea tuturor celorlalte cheltuieli specifice funcționării unei administrații locale la nivel de oraș, în același timp, unor alte comune din județ, mult mai mici decât Lipova și cu un necesar financiar mult sub cel al Lipovei, au primit sume de ordinul sutelor de mii.

Foarte important de precizat este că această sumă este aferentă numai categoriei de cheltuieli alocate pentru susținerea principalelor programe (proiecte) de infrastructură desfășurate în prezent în Orașul Lipova care necesită cofinanțare locală și care au o valoare totală de peste 50 de milioane de lei.

În plus, dincolo de sumele pe care Primăria Lipova le-a solicitat Consiliului Județean Arad la finele anului 2022, există și alte sume care au ajuns între timp la Primărie și care au fost solicitate Primăriei Lipova de cele două licee ale orașului, în total peste 1.300.000 lei pe care Primăria trebuie să-i asigure pentru funcționarea în condiții optime a tuturor unităților de învățământ din Orașul Lipova.

Deși în urma primei adrese transmise, nu am avut foarte mare noroc și ne-am ales cu 90 000 de lei pentru a asigura funcționarea orașului și asigurarea celor mai bune condiții comunității noastre, ne-am încercat din nou norocul și am mai transmis o nouă adresă Președintelui Consiliului Județean Arad – Domnului Iustin CIONCA, prin care solicităm un nou sprijin financiar doar pentru a acoperi cât mai multe cheltuieli din cele solicitate de unitățile de învățământ lipovane.

Sper și consider, odată cu aceasta, ca măcar educația copiilor să le trezească domnilor de la Consiliul Județean Arad un interes mai pronunțat și să răspundă în cele din urmă cu deschidere și dorință de colaborare solicitărilor noastre. Pentru că în final, nu ne dorim altceva decât să existe o colaborare reală și concretă între instituții, astfel încât să aducem un ajutor vizibil Orașului Lipova și comunității de aici.

Noi nu știm care este matematica, logica sau poate filosofia în împărțeala realizată la nivel de județ…sau probabil că nu noi suntem cei care trebuie să înțeleagă.

Nu știm. Însă, chiar dacă noi cei care reprezentăm administrația locală, nu trebuie să înțelegem cum „ajută” Consiliul Județean Arad comunitățile din județ, pe ce criterii, în afară de cele politice, rămân totuși cetățenii, care merită respect din partea instituțiilor locale și județene și din partea celor care susțin că practică „o altfel de politică, o politică modernă, rațională…etc”, o politicădedicată în procent de 100% lor, oamenilor.

Unde este acea politică pe care o menționați? În această împărțeală „echitabilă”? Lor, oamenilor, ce le puteți spune domnilor? Acesta este sprijinul pe care în mod implicit, îl merită din partea dumneavoastră?

Vă asigur în schimb, că Orașul Lipova, dincolo de toate acestea va continua să crească, să se dezvolte și împreună, uniți, vom face rând pe rând tot ceea ce ne-am propus pentru Lipova și cetățenii ei!”, scrie primarul Lipovei Florin Pera, pe pagina sa de Facebook.