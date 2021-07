Cum preparam si degustam gelul de Aloe Vera?

Please follow and like us:

O cunoastem pentru numeroasele beneficii aduse pielii insa, planta de Aloe Vera este in egala masura un aliat dietetic extrem de practic in bucatarie. Iata un mini ghid in care va explicam cum puteti prepara si savura acest gel home made.

Extrem de folosita in domeniul cosmeticii, planta de Aloe Vera este din ce in ce mai prezenta in retetele noastre healthy. Vestea buna este ca putem prepara gelul de Aloe Vera acasa. De ce este atat de bun pentru organismul nostru? Cum si cu ce ingrediente se poate gati?

Aloe Vera este o planta vegetala cultivata de mai multe secole in regiunile mediteraneene si nu numai. Este o planta suculenta. Frunzele sale nu sunt subtiri, sunt destul de groase ceea ce ii permite sa aiba o rezerva considerabila de apa. Aceasta din urma nu este lichida ci este prezenta sub forma de gel. Gelul de aloe vera este extrem de apreciat in bucatarie deoarece este extrem de sanatos poate fi folosit in diferite preparate precum supe, smoothies, sosuri sau sucuri.

Antiseptic, anti-inflamator si antidiabetic

Gelul de Aloe Vera contine numeroase principii active precum polizaharide, zaharuri complexe care previn bolile cardiovasculare si diabetul de tip 2. Poseda proprietati antiseptice care impiedica dezvoltarea bacteriilor si virusilor, imbunatatind digestia. Este considerat in egala masura anti-inflamator adica impiedica inflamarea mucoaselor digestive.

Extragerea gelului de Aloe Vera

Pentru a recupera gelul prezent in frunze este de ajuns sa taiem frunza de Aloe Vera in doua, cu ajutorul unui cutit. Se preleveaza doar gelul transparent.

Cel mai bine este sa se consume crud si cat mai rapid dupa extragere. Gelul se incorporeaza fie direct intr-un lichid rece (suc, smoothie, gazpacho), fie intr-un preparat cald cum este supa. Se poate consuma si ca atare, crud, deoarece este si asa bun, consumat intr-o cantitate mica.

Sub forma de cura sau consumat zilnic?

Totul depinde de motivul entru care vrei sa degusti gelul de Aloe Vera. Pentru dureri cronice ne orientam spre un consum zilnic, il depozitam intr-un flacon pentru a evita contaminarea cu aloina. In ceea ce priveste durerile ocazionale de stomac putem face o cura de cateva zile, integrand sucul de Aloe Vera in smoothies, supe calde sau reci sau sucuri.

Nu trebuie sa iti faci griji daca ai taiat aproape toate frunzele de Aloe Vera deoarece in maxim trei luni planta va dezvolta alte frunze noi. Astfel, o planta de Aloe Vera are o durata de viata de aproximativ 10 ani.