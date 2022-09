Cum sa intampini iarna pregatit?

Please follow and like us:

Pregatirile pentru iarna nu se rezuma doar la schimbarea garderobei, desi si acest aspect este extrem de important. Tot acest proces se intinde de la pregatirile de rigoare ale casei si masinii pana la pregatirea psihica a persoanelor ce nu agrează frigul.

Iata ce trebuie sa faci pentru ca iarna sa nu te ia prin surprindere!

Pregateste-ti garderoba pentru temperaturile scazute!

Iarna este destul de punctuala, facundu-si simtita prezenta chiar mai devreme decat ne putem imagina. Asadar, in dulapul nostru trebuie sa se regaseasca cat mai rapid si haine mai groase pentru a ne putea proteja cat mai bine de temperaturile scazute. Pentru inceput, puteti imparti dressingul in doua, o partea rezervata hainelor de vara, iar cealalta celor de iarna. Astfel, indiferent de cat de schimbatoare va fi vremea, veti avea la indemana piesele vestimenatre necesare. Pe parcurs, hainele de vara vor fi complet depozitate, ramanand in prim plan doar hainele destinate sezonul rece.

Pune-ti la punct masina!

Pentru soferi venirea iernii reprezinta, de cele mai multe ori un chin, intrucat carosabilul este mai instabil, fapt ce incetindeste circulatia si automat creste si timpul petrecut la volan. Asadar masina trebuie pregatita atat tehnic, cat si electric pentru temperaturile negative. Inainte de instalarea iernii, trebuie sa cumperi anvelope de iarna de aici, intrucat acest lucru este prioritar in sezonul rece. Ai posibilitatea de a-ti achizitiona si anvelope all sezon ce-ti vor servi pe tot parcursul anului. Pe Altex.ro sigur vei gasi ceea ce ai nevoie. Fara acestea, nu numai ca poti risca sanctiuni, insa iti pui propria viata in pericol. Continuând cu exteriorul autoturismului, trebuie sa verificati stergatoarele, intrucat cu ajutorul acestora va asigurati vizibilitatea de care aveti nevoie. In cazul in care acestea prezinta un grad ridicat de uzura este necesar sa le schimbati. Iarna este recomandat sa utilizati un lichid special pentru spalarea parbrizului care sa fie rezistent la inghet. In caz contrar, veti avea de-a face in fiecare dimineata cu un parbriz inghetat. Un lucru ce va poate ajuta in astfel de zile este o racleta pe care s-o tineti intotdeauna dupa voi. De asemenea, asigurati-va ca sistemul de deghetare al oglinzilor si al lunetei este in stare de functionare. O inspectie in service a lichidului de racire este binevenita inainte ca temperaturile sa devina negativa, intrucat inghetarea antigelului poate genera pagube costisitoare. Sistemul electric si acumulatorul este de asemenea pe lista lucrurilor de verificat, fiind extrem de importante, intrucat cu ajutorul lor reusim sa incalzim interiorul masinii.

Inspectia casei

Este timpul sa acorzi mai multa atentie locuintei tale! Poti incepe prin inspectia centralei termice, fiind principala sursa ce produce caldura pe timpul iernii. Un lucru ce nu multe persoane il practica este verificarea ferestrelor. Surprinzator, pe parcursul anului pot aparea fisuri pe langa acestea, fapt ce va permite caldurii din interior sa iasa. In aceeasi idee, verifica acoperisul, intrucat pe langa caldura pe care o poti pierde, pot aparea si scurgeri. Daca locuiesti la curte, inspecteaza burlanele si curata jgheaburile de frunze pentru a permite apei sa se scurga.

Daca veti incepe din timp pregatirile, iarna nu va va aduce nicio surpriza neplacuta. Fiti precauti!

Sursa foto – unsplash.com