Cunosti beneficiile oferite de ananas?

Ananasul contine multa apa si o cantitate mare de fibre. Trebuie sa adaugam faptul ca, are un continut scazut de calorii ceea ce face din el fructul ideal in cadrul unui regim de slabire.

Ananasul este considerat unul din cele mai delicioase fructe tropicale din lume. Poate fi integrat cu usurinta intr-un numar mare de retete. In plus, ananasul este o sursa de beneficiidatorita antioxidantilor si nutrientilor continuti, esentiali pentru santatea noastra.

Corpul nostru acumuleaza de-a lungul unei zile o cantitate mare de toxine si deseuri din cauza unei alimentatii nepotrivite, a poluarii si folosirii unor produse chimice printre altele. Ananasul are proprietati diuretice care favorizeaza eliminarea substantelor care ne pot afecta sanatatea in cazul in care nu sunt eliminate intr-o maniera adecvata.

Care sunt beneficiile oferite de ananas?

Pe langa faptul ca este un fruct diuretic si dezintoxicant, ananasul are un continut bogat in vitaminele C, B1 si B6 dar si in acid folic si in minerale precum sodiul, manganul, magneziul si fierul. O mare parte din beneficiile oferite de ananas se datoreaza prezentei unei enzime denumite bromelaina. Aceasta enzima imbunatateste digestia si are capacitatea de a distruge parazitii intestinali.

De ce este bromelaina atat de benefica?

Bromelaina continuta de ananas are proprietati anti-inflamatorii, antidermatice si fibrinolitice. Aceasta actiune anti-inflamatorie a ananasului poate fi utila in tratamentul unui numar mare de maladii precum sinuzita acuta sau dureri de gat, artrita sau guta. In plus, aceasta enzima prezenta in ananas actioneaza ca un anticoagulant natural.

Beneficii antioxidante

Ananasul este o sursa excelenta de antioxidanti precum Vitamina C, iod, magneziu, fosfor si calciu. Acestea, pe langa faptul ca intaresc apararea naturala a organismului, au o actiune pozitiva asupra glandei tiroide si celulelor nervoase. Datorita continutului bogat de Vitamina C, ananasul este ideal pentru a combate radicalii liberi existenti in organismul nostru.

Cum putem profita de beneficiile oferite de ananas?

Ananasul este un fruct ce poate fi integrat cu usurinta in numeroase preparate precum salate, sucuri naturale, smoothies sau deserturi. Cu toate acestea, daca vrei sa profiti de beneficiile diuretice ale ananasului pentru a elimina toxinele din corp opteaza pentru un regim pe baza de ananas. Datorita acestui regim vei reusi sa elimini toxinele si deseurile din organism precum si lichidele acumulate. Pentru rezultate vizibile acest regim trebuie urmat minim cinci zile. In plus, te va ajuta sa scazi in greutate si sa optezi pentru un regim de viata sanatos. deliciul-viciilor.ro