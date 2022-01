De ce trebuie sa cureti in mod regulat scaunele de masina

Please follow and like us:

Conform unui studiu nou, traseele lungi cu masina nu fac decat sa creasca expunerea noastra la fosfat de tris, particule toxice, cancerigene chiar. Pentru a limita aceasta expunere, se recomanda curatarea regulata a scaunelor de masina.

Se stie acest lucru, aerul inhalat in timpul calatoriilor cu masina este nefast pentru sanatate din cauza prezentei emisiilor de particule fine. Conform unui nou studiu publicat in Environement International, compusii chimici din interiorul masinii ar putea fi toxici. Ar fi vorba de niste produse generate de materialele situate in interiorul habitaclului.

Prezenta TDCIPP. Pentru a putea duce la bun sfarsit acest studiu, cercetatorii din cadrul Universitatii din California au masurat nivelul de TDCIPP (organofosfat clorat) din interiorul vehiculelor cu ajutorul unor bratari din silicon plasate pe soferi si pasageri. Rezultat –conducatorii care aveau de efectuat un traseu mai lung erau mai expusi la TDCIPP decat ceilalti. Aceste substente chimice, prezente sub forma de praf, ar fi inhalate in timpul unei plimbari cu masina.

Produse toxice si cancerigene. Organofosfatul clorat este un compus chimic care a fost obiectul a numeroase studii si interdictii. In California, o lege cunoscuta sub numele de Proposition 65 pune la dispozitia locuitorilor o lista cu toate produsele chimice toxice si cancerigene. Putem regasi deja peste 900 de produse printre care TDCIPP. Paradoxal, inca de la scoaterea in evidenta a toxicitatii sale, TDCIPP este interzis in industria mobiliera insa continua sa fie exploatat in industria auto.

Curata in mod regulat scaunele auto. Chiar daca acest studiu asociaza traseele lungi cu masina unei expuneri ala TDCIPP, autorii acestuia recomanda prudenta. Inca nu se stie in mod sigur daca praful din masina este principala sursa de TDCIPP detectata in bratari. In plus, nu se stie nici daca marca, anul productiei masinii sau modelul masinii reprezinta un alt factor. De aceea, autorii acestui studiu le recomanda proprietarilor de masini sa isi curete in mod regulat masina, in special scaunele, deoarece materialul din care acopera scaunele, tapiteria, atrage praful.

Scaunele masinii sunt extrem de importante, la fel de importante ca restul componentelor masinii. Acestea sunt cele care confera un aspect estetic masinii mai ales daca sunt curate, nu sunt zgariate sau patate. Pentru o tapiterie interioara curata, poti proteja scaunele cu ajutorul unei huse speciale. Daca scaunele masinii tale sunt din piele atunci poti apela la o solutie speciala de curatare care protejeaza pielea de mizerie si zgarieturi. Urmand si aplicand aceste sfaturi te vei tine departe de produsele toxice si cancerigene. deliciul-viciilor.ro