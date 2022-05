Please follow and like us:

Ancuța Bobocel și Marius Ionescu, doi atleți români de elită, se regăsesc pe medalia Semimaratonului București OMV Petrom 2022, ce a avut loc pe 7-8 mai.

„E felul nostru de a le mulțumi celor doi sportivi, care ajung astfel, de la alergători la emblemă, de la atleți la modele pentru alți alergători aflați la început de drum.” spune Valeria von Groningen, președinta Bucharest Running Club, organizatorul evenimentului, ajuns la a 11-a ediție.

Aproximativ 10.000 alergători au luat startul din Piața Constituției în cele 6 curse la Semimaratonul București OMV Petrom.

Lista câștigătorilor:

La Semimaraton (21,097 km), proba Masculin, primii trei câștigători au fost din Africa: Mcungo Panuel (Kenya) cu 01.02.28, Million Hailu Kakisa (Etiopia) cu 01.02.47, Paul Tiongik (Kenya) 01.02.48. Pe locul 4 a ajuns Nicolae Alexandru Soare cu 01.03.27.

„A fost cel mai bun timp al meu din acest sezon și un antrenament mai intens pentru ceea ce urmează: Cupa Europei de 10.000 din Franța, Campionatul European de seniori și Campionatul Mondial de seniori. Pentru mine, sportivii din Africa sunt prieteni, colegi de antrenament, mă ajută să alerg mai tare.” spune Nicolae Alexandru Soare.

La Semimaraton (21,097 km), proba Feminin, primele trei câștigătoare sunt tot din Africa: Nahimana Cavaline (Burundi) cu 1.11.33, Gulume Teklee Arado (Etiopia) cu 1.11.36, Tegegn Addisalem Belay (Etiopia) cu 1.12.32. Ancuța Bobocel Lădaru (România) a ajuns pe locul 4 cu 1.13.39.

„Noi, românii, ne antrenăm diferit de africani, dar vrem aceleași rezultate. E imposibil! Ei au trei antrenamente pe zi, la 6.00, 11.00 și 17.00 și sunt antrenamente specifice pentru cursele de semifond / fond. Timpul meu se împarte între antrenamente și cei doi copii (cel mic având acum 2 ani). Îmi doresc să ajung în august la Campionatul European de 10.000 metri și provocarea cea mare este să ajung la a patra ediție a mea de Jocuri Olimpice – Paris 2024.” spune Ancuța Bobocel Lădaru.

La cursa de 10 km, câștigători au fost doi români: Andrei Rusu cu 0.29.44 și Roxana Elisabeta Rotaru cu 0.34.41.

La ștafetă a câștigat echipa Știința Bacău (Pruteanu M., Ștefu G., Ștefu L.) cu 01.08.41.

La cursa de 10 km fotolii rulante, câștigător este Ilie Ștefîrță (Republica Moldova) cu 0.20.25.

Cifre despre Semimaratonul Bucureștiului 2022:

000 oameni la start;

Aproape 600 de voluntari;

20 de cauze sociale la care alergătorii au putut adera;

17 ucraineni au alergat la cursele competitive de duminică;

9 puncte de divertisment (DJ, fanfare, artiști);

6 curse (Cursa Copiilor, Cursa populară – 2.5 km, Cursa de 10 km, Cursa de Semimaraton, Cursa de Ștafetă, Cursa de fotolii rulante);

4 puncte de hidratare.

Primii cinci clasați la cursele din cadrul Semimaratonului București au primit premii în bani, produse și servicii (vezi aici).

Participanții la Semimaratonul București vor primi și anul acesta albume foto personalizate, care vor fi disponibile pe site-ul evenimentului., începând cu marți dimineață, 10 mai.

OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este un eveniment marca #RunInBucharest, organizat de Bucharest RUNNING CLUB și este membru cu drepturi depline al AIMS (Asociaţia Internațională a Maratoanelor și Evenimentelor de Alergare Stradală) și, începând cu anul 2019, deține certificarea World Athletics Label Road Race a Federației Internaționale de Atletism.

Sponsori ai Semimaratonului București: OMV Petrom – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom – Sponsor Cursa 10 km, ZuzuFit -Sponsor Cursa Ștafetă, Bioderma Photoderm – Sponsor Cursa Copiilor, GoldNutrition – Energizantul Oficial, Meda, World Class, Izvorul Minunilor – Apa Oficială.

Parteneri media: Radio ZU – Official Radio Station, Prima Sport – Official Broadcaster, TVR – Official Media Partner, Gazeta Sporturilor, hotnews.ro, g4media.ro, Cartoon Network.

Parteneri instituționali: Primăria Municipiului București, PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism, Pro Motion.it.

ONG-uri partenere: Autism Voice, Asociația ALIA, Ajungem Mari, Alianța România Fără Orfani, Hope and Homes for Children România, Hospice Casa Speranței, HELP Autism, Magicamp România, N-AVEM SÂNGE, Pădurea Copiilor, Salvați Copiii România, Teach for Romania, United Way.