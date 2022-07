Please follow and like us:

Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny“ a fost finalizată, la începutul lunii iulie, pentru județul Arad.

Conform criteriilor de selectare, în județul Arad, din 166 solicitări, vor fi finanțate 110 obiective de investiții, în valoare totală de 1.186.710.968,12 lei, reprezentând aproximativ 50% din cuantumul tuturor solicitărilor de finanțare pentru acest județ.

Pe lista cu investițiile din județul Arad se află, bineînțeles, și comuna Secusigiu, care a obținut 11,7 milioane de lei, pentru asfaltarea străzilor din Munar, Satu Mare și Sânpetru German.

„După cum se știe, noi am depus două proiecte pe programul „Anghel Saligny“, derulat de Ministerul Dezvoltării, plus un al treilea proiect privind gazul. Cele două proiecte vizează asfaltarea unor străzi din comuna Secusigiu, acest obiectiv fiind prioritatea noastră numărul 1, așa cum am anunțat și în urmă cu doi ani, în campania electorală. Vineri, 8 iulie, am primit o veste foarte bună de la guvern și anume faptul că unul dintre proiecte a fost aprobat, mai precis cel care vizează „Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în localitățile Sânpetru German, Munar și Satu Mare, comuna Secusigiu, județul Arad“. Este un proiect în valoare de aproape 12 milioane de lei, pe care l-am depus în acest mandat și pentru care, iată, avem deja finanțarea. Mulțumesc colegilor din primărie, care au muncit zi de zi pentru a putea să depunem aceste proiecte, iar munca noastră începe să dea roade. Vă reamintesc că Primăria Secusigiu a mai depus un proiect care vizează asfaltarea străzilor din comună și sunt convins că vom primi finanțare și pentru acest proiect“, spune primarul Gheorghe Grad.

După aprobarea finanțărilor, mai sunt câțiva pași care vor fi făcuți în perioada următoare, iar primul dintre ei este semnarea contractelor de finanțare. „Din informațiile mele, în două-trei săptămâni vom fi chemați să încheiem contractul de finanțare și putem să dăm drumul la licitație. Sper să nu întâmpinăm probleme, să parcurgem toate procedurile în cât mai scurt timp și la sfârșitul anului, începutul anului viitor să începem această lucrare. Așa cum am menționat și mai devreme, asfaltarea străzilor este o prioritate, iar noi am demonstrat acest lucru în ultimii doi ani. Am finalizat anul trecut un proiect de asfaltări, finanțat din bugetul local, acum demarăm al doilea proiect, în Munar, Satu Mare și Secusigiu și sper ca anul viitor să primim finanțarea și pentru al treilea proiect, asfaltarea străzilor paralele cu drumul județean, din Secusigiu“, declară Grad.