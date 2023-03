Pariuri de incercat la meciurile jucate de UTA Arad

Please follow and like us:

UTA Arad nu are tocmai viata usoara in aceasta stagiune a primei ligi de fotbal din Romania, iar inaintea etapei cu numarul 30 ocupa pozitie 14, pregatindu-se pentru sezonul de play-out. In cele ce urmeaza analizam jocul si cifrele echipei, astfel incat sa vedem ce pariuri sunt bune de jucat atunci cand echipa Aradului este in centrul atentiei.

Asadar, dupa 29 de etape scurse din sezonul regulat, UTA Arad a adunat 27 de puncte si un golaveraj de 28-39, fiind printre echipele cu cele mai slabe defensive din SuperLiga. Aradenii au inregistrat sase succese, noua remize si 14 esecuri in primele 29 de partide ale campionatului.

Obiectivul celor de UTA ramane evitarea retrogradarii, iar victoria din runda cu numarul 28, scor 3-1 acasa cu FCSB le da alb-rosilor un moral bun inainte de play-out, punand capat si seriei de trei etape fara victorie in campionat.

Cand vine vorba de alegerile microbistilor la pariuri sportive pe meciurile echipei din Arad nu putem spune ca este o misiune usoara, UTA fiind o echipa destul de imprevizibila, dovada si ultimul rezultat cand a trecut acasa de FCSB, echipa cu sperante la titlu.

Totusi pasionatii de pariuri sportive pot tine cont de faptul ca UTA Arad are o medie de sub un gol marcat pe meci in prima liga, in timp de apararea a incasat pana acum in medie 1,34 goluri pe meci. Practic vorbim in total de o medie de Sub 2,5 goluri pe meci, pronostic care poate fi luat in considerare si la pariuri sportive.

De precizat ca puteti juca la multe case de pariuri cu bonusuri gratuite daca va faceti un cont noi. Spre exemplu gasiti la Superbet bonus fara depunere, la fel ca si la alte agentii de pariuri importante din Romania.

Revenind la idei de pariuri pentru meciurile celor de la UTA Arad, pe langa recomandarile de Sub 2,5 goluri ce reies din statistici, puteti tine cont si de faptul ca majoritatea golurilor marcate au fost reusite pe teren propriu (20 din 28). De asemenea, tot 20 este si numarul de goluri primite acasa, iar cotele pentru pronosticuri de genul Ambele marcheaza cu siguranta pot prezenta interes cand UTA evolueaza pe teren propriu.

Cand vine vorba de meciurile jucate in deplasare, UTA Arad este cea mai slaba echipa din SuperLiga la ora actuala, cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat. Doar opt puncte au adunat aradenii din meciurile pe teren strain, marcat numai opt goluri si incasat nu mai putin de 19. Asadar, pariul 1X este o varianta de luat in calcul atunci cand UTA Arad are meci pe teren strain. De altfel, in 13 din 14 meciuri jucate in deplasare, pariul de 1X ar fi fost castigator.

In final, nu uitati sa pariati responsabil daca alegeti sa o faceti, fie ca vorbim de meciurile echipei aradene, fie de alte meciuri in general. Mult succes!