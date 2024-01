Please follow and like us:

Comunicarea intre firme si partile interesate este un element esential in peisajul dinamic al afacerilor contemporane. Un element benefic in acest sens este reprezentat de raportarea corporativa non-financiara care este mai mult decat o simpla prezentare a unor date financiare. Prin intermediul acestui demers sunt prezentate informatii relevante, care permit asigurarea transparentei cerute de legislatie si de regulile de business si ofera posibilitatea intelegerii cat mai corecte a activitatilor si performantelor unei companii.

Raportarea corporativa este mai mult decat un exercitiu formal, fiind un instrument valoros prin care sunt prezentate performantele si valorile unei afaceri catre diversele parti interesate. Pentru punerea la punct a unui raport de acest fel, care sa ofere beneficii maxime este utila colaborarea cu firme de consultanta in afaceri, cum ar fi Mazars in Romania, care ofera servicii privind raportarea corporativa si alte tipuri de consultanta valoroasa (consultanta financiara, juridica, fiscala etc.).

Iata ce caracteristici trebuie sa aiba raportarea corporativa eficienta!

O raportarea corporativa eficienta trebuie sa fie transparenta si sa aiba un inalt grad de accesibilitate catre informatii. Un document corespunzator trebuie sa permita ca persoanele interesate sa identifice cu usurinta informatiile utile. Activitatile si performantele companiilor trebuie sa fie prezentate in asa fel incat compania sa devina credibila in fata clientilor, angajatilor, investitorilor si a autoritatilor statului roman. Acest element ajuta semnificativ la consolidarea reputatiei companiei si la dezvoltarea unei afaceri sanatoase;

2. Informatiile din cuprinsul raportarii corporative trebuie sa fie prezentate in conformitate cu reglementarile si standardele impuse de legislatia economica. In functie de domeniul in care opereaza compania sunt prevazute anumite elemente ce nu trebuie sa lipseasca dintr-o raportare corecta in ceea ce priveste reglementarile contabile, standardele de raportare financiara sau alte cerinte specifice. Prin atingerea conformitatii se demonstreaza angajamentul companiei fata de respectarea legislatiei si de implementare a unei etici a afacerilor si a unei guvernante corporative corespunzatoare;

3. O raportare corporativa eficienta trebuie sa cuprinda, in afara de prezentarea cifrelor brute, o parte de analiza si de interpretare a datelor relevante. Aceste elemente ofera posibilitatea intelegerii corecte a performantelor companiei si un mijloc adecvat de a identifica precis riscurile si oportunitatile ce ar putea influenta mersul afacerilor. Prin luarea in considerare a acestor informatii, deciziile de afaceri strategice nu mai sunt simple elemente intuitive, ci sunt activitati informate, cu sanse mari de succes;

4. Raportarea corporativa moderna se axeaza si pe identificarea si prezentarea unor elemente din afara sferei financiare. Printre acestea se numara responsabilitatea sociala si durabilitatea. Includerea unor informatii cu privire la efectele businessului asupra mediului inconjurator si ale comunitatii locale reprezinta o modalitate eficienta de dovedire a angajamentelor pozitive in acest sens. Prin prezentarea unor informatii cu privire la practicile de angajare, managementul resurselor naturale si contributiile pozitive la dezvoltarea comunitatilor este influentata in mod pozitiv perceptia publicului si a investitorilor.

In concluzie, raportarea corporativa financiara si nefinanciara poate aduce numeroase beneficii companiilor si firmelor ce o utilizeaza, cu conditia de a respecta regulile cu privire la intocmirea ei in mod adecvat.

Surse foto: unsplash.com