Pecica a accesat proiecte europene în valoare de 35 milioane de euro

Please follow and like us:

Administrația locală din Pecica a fost dată ca exemplu de Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, în ceea ce privește atragerea fondurilor europene. Investiții de 35 de milioane de euro se regăsesc în proiectele ultimilor ani, precum și în cele aflate în desfășurare, fapt care au făcut din Pecica un oraș aflat într-o continuă modernizare.

Astfel, au apărut parcuri noi, spații verzi extinse, străzi modernizate, rețea de apă și canalizare și pe străzile periferice, iluminat public performant. Dar Pecica a devenit și un important centru logistic al zonei. Apropierea de autostradă este un factor esențial, prin urmare, un transportator a relocat 1.000 de camioane în baza sa de la Pecica, într-un perimetru în care alți trei investitori se află în faza de realizare a documentației pentru investițiile lor.

„Scriem proiecte europene, beneficiem și de sprijinul Consiliului Județean Arad, lucrăm în echipă pentru orașul Pecica. Suntem unul dintre cele mai dezvoltate orașe din județ pentru că strategia noastră a fost și este să sprijinim investitorii care creează locuri de muncă și aduc plus valoare localității”, a declarat primarul Petru Antal, exemplificând concret cele afirmate. „Vă dau un exemplu, și anume am realizat un drum de acces către o zonă logistică, investind 800.000 de lei din banii Primăriei. Imediat am recuperat 300.000 de lei, doar din taxele de autorizare a construcțiilor industriale. Se adaugă la această sumă impozitele pe salarii, pe clădiri, și veți vedea că în foarte scurt timp investiția primăriei va produce bani. Așa am gândit noi dezvoltarea orașului”, a adăugat edilul din Pecica.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, se arată impresionat de progresul realizat la Pecica. „Mă bucur și pot spune că am contribuit și eu la transformarea comunității pecicane, atât în calitate de primar, cât și în calitate de parlamentar, iar acum în calitate de președinte al Consiliului Județean. Din anul 2016, Consiliul Județean a contribuit la 23 de investiți importante pentru Pecica. Am început cu modernizarea drumului județean Pecica-Turnu, un drum de beton, pe care l-am lărgit și l-am asfaltat. Consiliul Județean a finanțat lucrarea din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. Drumul l-am inclus în rețeaua de drumuri transfrontaliere, ca parte a strategiei noastre de modernizarea a legăturilor dintre comunele și orașele din zona de frontieră, pe diferite surse de finanțare. Am scurtat distanța dintre vama Turnu și orașul Pecica, printr-un drum de bună calitate, așa cum ne-au cerut de ani de zile pecicanii”, a declarat Iustin Cionca, privind dezvoltarea zonei din punct de vedere al infrastructurii.

„ Alte proiecte sunt în sectorul educațional, adică în grădinițe și școli. Vorbim aici despre construcția uneia dintre cele mai moderne grădinițe din județ și poate chiar din țară, o grădiniță cu patru grupe cu program prelungit. De asemenea, mai putem face referire la extinderea Liceului «Gheorghe Lazăr», cu un nou corp de clădire pe două niveluri și reabilitarea sălii de sport, la extinderea Școlii Gimnaziale nr. 2, plus renovarea clădirilor exsistente și reamenajarea curții. Tot la Școala Gimnazială nr. 2 a fost reabilitat și sistemul de încălzire, cu sprijinul Consiliului Județean. Alte contribuții importante se referă la proiecte de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și a canalizării. Consiliul Județean a avut o contribuție și la modernizarea mai multor străzi din Pecica sau din satele aparținătoare”, a mai spus Cionca, referitor la investițiile din oraș.

Listă proiecte pentru Pecica, co-finanțate de Consiliul Județean

Pecica-Turnu: proiect al Consiliului Județean, finanțat din fonduri europene.

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată-cofinanțare extindere rețele de apă și canalizare în Pecica;

Modernizare strada nr. 222 Pecica;

Reabilitare exterioară sala sport Gheorghe Lazăr;

Reabilitare încălzire şcoală gimnazială nr.2;

SF+PT+alee pietonală, strada 334/1 oraș Pecica;

Modernizare străzi cu marcaje rutiere în orașul Pecica;

Modernizare străzi în loc. Sederhat;

Utilităţi locuinţe sociale pentru romi;

Modernizare clădire nr. 5, str. 3;

Reabilitare gard Gh. Lazăr local 2;

Extindere rețea canalizare zona 500;

Reamplasare și construcție stații de autobuz;

Grădiniță de 4 grupe cu program prelungit în orașul Pecica;

Modernizare străzi în orașul Pecica;

Extindere Liceu cu corp P+1E, str .2, nr. 37 oraş Pecica;

Îmbunătățire a mediului urban prin: reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice;

Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală- școala gimnazială nr.2, str.2, nr. 176, oraș Pecica;

Extindere și eficientizare iluminat public în orașul Pecica și satele aparținătoare – POR;

Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice – POR;

Modernizare străzi 419,420 și 421;

Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice – Contract de finanțare 2227/30.05.2018 – POR;

Construire, extindere, reamenajare, renovare clădiri existente, reamenajare curte școală – Școala Gimnazială nr. 2 Pecica – Contract de finanțare nr. 1793/05.03.2018 – PNDL;

PROIECTELE U.A.T. ORAȘ PECICA DERULATE ÎN CURSUL ANULUI 2021 ȘI CELE PREVĂZUTE PENTRU 2022

„Îmbunătățirea mediului urban prin: reconversia si refuncţionalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice”

– Cel mai nou și mai modern parc din oraș va cuprinde alei pietonale, spaţii verzi, pergole, grupuri sanitare, sistem Wi-Fi gratuit, sisteme de supraveghere video, mobilier urban, sistem de iluminat, sistem de irigații al zonelor verzi și drum modernizat până la intrare.

Pe lângă terenul multifuncțional, pentru handbal, baschet sau minifotbal, vor fi amplasate mese de tenis de masă, mese de șah, aparate de fitness și vor fi amenajate două spații de joacă (pentru copiii cu vârste de până în trei ani, respectiv pentru copii mai mari). De asemenea, la nivelul solului va fi realizată o fântână arteziană cu 13 jeturi verticale.

Parcul se întinde pe cinci hectare şi este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea este de 10,8 milioane de lei și se va finaliza în 2022.

Contribuție CJA: în 2021: 100 000 leim, iar în 2022: 550 000 lei

„Extindere şi eficientizare iluminat public în orașul pecica şi satele aparținătoare”

Investiția vizează reducerea consumului anual de energie finală a iluminatului public din oraş cu peste 40% la finalul implementării proiectului, precum şi cea a gazelor cu efect de seră cu aproximativ același procent.

Au fost montate 2080 de corpuri de iluminat noi, cu tehnologie LED, mai eficiente şi mai economice decât majoritatea celor existente în momentul de faţă.

Rețeaua de iluminat public a fost extinsă de la 70,14 la 74,24 de kilometri, ceea ce înseamnă montarea a peste 100 de stâlpi de iluminat noi. Valoarea este de12,1 milioane lei și se va finaliza în 2022. Contribuție CJA: în 2021: 134 000 lei

„Modernizare străzi în orașul Pecica”

Am avansat considerabil cu amplul proiect de dezvoltare a infrastructurii urbane, care cuprinde 20 de străzi, majoritatea străzilor din zona 100 a orașului, cu o lungime totală de 11,269 de kilometri, străzi care asigură legătura între zona centrală şi Drumul Național 7, alte două străzi intens circulate şi una de legătură, în zona centrală.

Acesta prevede modernizarea completă a străzilor (asfaltarea drumului, amenajarea trotuarelor, a șanțurilor de scurgere a apei pluviale, a spațiilor verzi, piste pentru bicicliști, locuri de parcare).

Executantul proiectului de modernizare a străzilor din orașul Pecica a redus, pe cât posibil, întârzierea cauzată de pandemie, motiv pentru care s-a întors pe șantier încă din luna ianuarie, de îndată ce condițiile meteorologice au fost favorabile. Valoarea este de 18,11 milioane lei și se va finaliza în 2022. Contribuție CJA: în 2021: 566 000 lei

Modernizare străzi

În completare, din bugetul orașului, amenajăm strada 420, care leagă centrul orașului (prin strada 3) de centura de vest (spre pod). Pentru ușurarea circulației în această intersecție intens circulată, s-a amenajat încă o bandă, care face legătura direct între strada 3 și strada 401.

Pentru fluidizarea traficului din zona 400 spre centrul orașului, am început și modernizarea străzii 419, unde au fost amenajate deja trotuarele și șanțurile pentru scurgerea apei pluviale, în plan fiind inclusă și strada 421.

Valoarea este de 2,62 milioane lei și este în curs de finalizare. Contribuție CJA: în 2021: 100 000 lei

„Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală – Școala gimnazială nr. 2, str. 2 nr. 176, oraș Pecica, județ Arad”

Școala Gimnazială nr. 2 funcționează în una dintre cele mai vechi și mai impozante clădiri din oraș, care se afla în stare degradată și necesita reparații capitale.

Lucrările de modernizare demarate în anul 2019 avansează bine: interiorul părții principale este finalizat și se lucrează la aripa cu laboratoarele și sala de sport.

Exteriorul dinspre curte a fost, de asemenea, modernizat complet și arată ca în perioada sa de glorie, lucrările fiind în curs de desfășurare la fațada dinspre piață, până permite vremea.

În acest an se va finaliza întregul proiect, inclusiv reamenajarea curții și amenajarea unui teren de sport aici. Prin proiectul realizat prin PNDL clădirea principală a școlii din vecinătatea Pieței Regele Mihai I se reabilitează complet.

Valoarea este de 4,299 milioane lei și se va finaliza în 2022. Contribuție CJA: în 2022: 150 000 lei.

„Îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate și modernizarea infrastructurii publice urbane în orașul Pecica”

Din primăvară încep lucrările în cadrul proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, din fonduri de la Uniunea Europeană!

În cadrul proiectului complex vom construi un teatru de vară în Pădurice, un Centru Cultural Tradițional (în locul imobilului din dreapta Casei de Cultură „Doru Ioan Petescu”), vom reabilita și transforma clădirea fostei școli primare de pe strada 401 (cunoscută ca Școala Zagoni) în Centru de Tineret și vom moderniza Școala Primară nr. 3 (de lângă DN7).

Pentru a lega cele patru obiective din proiect, se va amenaja o rețea de piste pentru bicicliști care va cuprinde strada 236 (care se va asfalta), strada 401 – una dintre cele mai circulate din Pecica (aici se va lărgi stratul de asfalt pentru a permite circulația pe două roți pe ambele sensuri, vor fi amenajate trotuarele, podețele, rigolele de scurgere a apei pluviale și spațiile verzi) – și va merge până la teatrul de vară, prin centru și continuând cu o faleză nouă pe străzile 327 și 324, pe vechiul dig de la marginea orașului. Valoarea este de 25,138 milioane lei.

„Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală în orașul Pecica”

În luna decembrie am demarat proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

În următorii doi ani se va realiza o rețea de distribuție a energiei termice cu lungimea de 1,33 de kilometri, prin care se va realiza încălzirea cu apă geotermală (prin foraje la o adâncime de 1200 de metri) a 13 clădiri din zona centrală (școli, grădinițe, hala agroalimentară, sala de sport și sediile primăriei).

Pe lângă reducerea costurilor cu încălzirea, avem grijă de mediul înconjurător și exploatăm zăcământul aflat sub oraș, reinjectând apa în sol, la finalul procesului. Pentru următorii ani avem și alte planuri pentru folosirea apei termale, dar și proiecte pentru eficientizarea consumului de energie la nivel local.

Pe viitor, dorim să exploatăm apa termală și în scop turistic, prin construirea unui ștrand termal, un vis mai vechi al pecicanilor. Valoarea este de 24, 619 milioane lei.

„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Este vorba despre construirea unui centru de zi (clădire multifuncțională) pentru consiliere şi sprijin, în curtea Școlii Primare nr. 1 Cocota, o investiție în beneficiul întregii comunități pecicane.

Împreună cu specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și cu membrii Asociației Culturale a Minorităților din Pecica, se vor oferi aici servicii recreativ-sportive, educaționale, de ocupare și pentru sănătate.

Pe lângă diferitele activitățile cu cei mici, vor fi organizate programe de dezvoltare a abilităților parentale, de management și gestionare a propriilor resurse pentru familiile lor.

Se va pune accent și pe cultură, tradițiile, obiceiurile și modul de viață, inclusiv ocupațiile tradiționale ale comunității rome din orașul Pecica.

Copiii și tinerii vor putea face mișcare pe noul teren multifuncțional (fotbal, baschet, volei și tenis de câmp), urmând să fie organizate competiții sportive și diferite excursii în cadrul proiectului. Valoarea este de 4,85 milioane lei.

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ NOUĂ

Rețeaua școlară pecicană se îmbogățește cu o nouă grădiniță cu trei grupe, dintre care una cu program de creșă. Unitatea cu predare în limba maghiară este construită de Episcopia Reformată de pe lângă Piatra Craiului (Oradea), cu finanțare de la guvernul maghiar.Valoarea este de3,5 milioane de lei și se va finaliza în 2022.

„Echipamente IT pentru învățământul școlar la distanță în orașul pecica și satele aparținătoare”

La finalul unui proces de evaluare de aproape un an, am primit vestea bună: proiectul nostru de digitalizare a școlilor pecicane a fost aprobat!

Un număr de 995 de elevi din Pecica și din Turnu vor primi câte o tabletă, cadrele didactice un număr de 72 de laptopuri, iar 51 de săli de clasă vor fi dotate cu echipamente IT (videoproiectoare, ecrane de proiecție, table interactive, routere wireless).

Chiar dacă sperăm că orele de curs nu se vor mai desfășura în sistem online, lumea în care trăim ne obligă să fim în pas cu tehnologia, iar copiii sunt cei mai receptivi la nou. Valoarea este de 2,1 milioane lei

Construire bază sportivă tip I.

Construirea noii baze sportive, de la intrarea în oraş dinspre Arad, intră în linie dreaptă. După mutarea unor conducte aparţinând Conpet, terenul va fi predat Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) care va selecta constructorul şi va finanţa întreaga investiţie, în valoare de circa 16 milioane de lei. Lucrările vor putea începe în cursul anului viitor.

Baza sportivă Tip 1 va avea un teren de fotbal de 105 x 68 metri (dimensiuni omologate UEFA și FRF), nocturnă și tribune pentru 500 de spectatori, dar şi un teren sportiv mic (de 20 x 40 metri), pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis, alături de vestiare și parcări. Valoarea este de 6,789 milioane lei.

„Consolidare, reabilitare și modernizare cămin cultural turnu și amenajare curte”

Modernizarea completă a Căminului Cultural din Turnu continuă conform graficului, în cadrul proiectului realizat din fonduri europene, depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), prin Grupul de Acțiune Locală „Lunca Mureșului de Jos”.

Aspectul exterior se schimbă, întreaga clădire se izolează și va fi dotată cu mobilier nou.

Noul Cămin Cultural va dispune de o sală de spectacole cu scenă si dotări adecvate necesare desfășurării de diverse evenimente (sonorizare, sistem proiecție și lumini, etc.), un atelier de artă, garderobă, vestiare, grupuri sanitare și o curte amenajată cu spatii verzi și locuri de recreere. Valoarea este de 1,664 milioane de lei.

Drum de acces DN7 – zonă de servicii

Compania Duvenbeck Logistik se extinde și creează un centru logistic în zona de servicii aflată la intrarea în orașul Pecica, lângă urcarea pe Autostrada A1.

Noi, administrația locală, ne-am angajat să amenajăm drumul de acces dintre DN 7 și noul centru al companiei, lung de 700 de metri, colaborarea pe termen lung fiind în beneficiul orașului.

Sucursala companiei germane cu același nume, cu activitate de peste 80 de ani în domeniul transporturilor, investește sume importante în noul centru, unde mută o parte a flotei sale de camioane și va crea locuri de muncă. Ca urmare, bugetul local va beneficia, anual, de zeci de mii de euro sub forma taxelor și impozitelor plătite de societate. Valoarea este de 879 765 lei și este finalizat.

Investiții în sportul local

Am investit în modernizarea Stadionului Progresul, pentru ca echipa de fotbal a orașului să își poată primi suporterii, precum și oaspeții, în cele mai bune condiții, în noul sezon al Ligii 3.

În cea de a doua parte a lunii iulie au început lucrările de refacere a tribunei a doua, pentru a o amenaja asemenea tribunei întâi, cu scaune de plastic, în culorile clubului pecican.

Cu mai puțin de o lună înaintea noului sezon, a fost turnat primul strat de asfalt pe drumul de acces până la baza sportivă și în parcarea oficială, urmat de stratul de uzură, iar zilele trecute au fost aplicate marcajele rutiere.

Avem o echipă de seniori în Liga a 3-a și două echipe în Liga a 5-a, dar și 6 grupe de copii și juniori.

Terenul de fotbal din Turnu a fost împrejmuit și se lucrează la amenajarea de trotuare în jur. Va urma construcția de tribune, amenajarea parcărilor și modernizarea vestiarelor.

„Modernizare infrastructură de acces agricolă în UAT Pecica, județul Arad”

În scurt timp vom semna contractul de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru proiectul „Modernizare infrastructură de acces agricolă în UAT Pecica, județul Arad”.

Acesta prevede asfaltarea a trei drumuri de exploatare agricolă, cu lungimea totală de 8,461 kilometri, între Pecica, Turnu și Sederhat. Este vorba despre tronsoane care vor permite fermierilor accesul pe terenurile agricole evitând drumurile naționale sau județene circulate.

Lățimea drumului va fi de 5 metri, suprafața agricolă deservită fiind de peste 650 de hectare. Valoarea totală a proiectului se ridică la 1,58 milioane de euro, din care mare parte este finanțată din fonduri europene.

Prin acest program se pot realiza doar drumuri agricole în extravilanul localității, nu se finanțează modernizări de străzi, rețele de apă etc., dar avem depuse proiecte și pentru dezvoltarea infrastructurii urbane, pe care, de asemenea, sperăm să le câștigăm.

De asemenea, în satul aparținător Sederhat se vor asfalta străzile 1 și 4. Valoarea este de 7,822 milioane de lei.

„Modernizare prin creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la grădinița cu program prelungit nr.1, oraș Pecica”

Proiectul prevede modernizarea grădiniței cu program prelungit, cu predare bilingvă (română și maghiară), care funcționează în centrul orașului prin izolarea pereților, modernizarea sistemului de încălzire, implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);

înlocuirea corpurilor de iluminat cu cele de tehnologie LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice. Valoarea este de 5,826 milioane lei

În evaluare

Modernizarea a 43 de străzi prin programul „anghel saligny”

La fel ca până acum, dorim să atragem cât mai multe fonduri naționale și europene, pentru a dezvolta orașul și satele aparținătoare.

Din acest motiv, am depus un proiect de finanțare, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru asfaltarea totală sau parțială a unui număr de 43 de străzi din Pecica, pe care au fost introduse deja toate utilitățile (rețea de apă, de canalizare și de gaz).

Este vorba despre străzile: 108, 111, 117, 118, 120, 121, 201, 209, 211, 214, 215, 217, 219, 229, 230, 231, 234, 235, 237, 238, 239, 303, 304, 305, 319, 325, 402, 403, 410, 413, 415, 423, 425, 426, 427, 428, 502, 503, 505, 507, 508, 510, 513, cu o lungime totală de aproximativ 18 kilometri.

Pe lângă asfaltarea părții carosabile, amenajarea trotuarelor și a spațiilor verzi, dorim să construim piste pentru bicicliști pe mai multe străzi, cu o lungime totală de aproape 10 kilometri (pe care le găsiți pe harta publicată vinerea trecută).

Prin această investiție continuăm modernizarea infrastructurii urbane, dar, în același timp, deviem traficul de pe cele mai circulate străzi, asigurând rute ocolitoare în toate cartierele.

În ceea ce privește celelalte străzi nemodernizate încă, lucrăm la identificarea de soluții de finanțare pentru ele! 64,525 milioane de lei

În evaluare

„Regenerare urbană: modernizare spații verzi oraș pecica, jud. Arad”

Din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT) vor fi realizate documentațiile tehnico-economice pentru un număr de șapte parcuri în Pecica, Turnu și Sederhat.

Înaintea oricărei investiții trebuie întocmite mai multe studii și proiecte, banii primiți de la Uniunea Europeană acoperind aceste cheltuieli.

Studiile cuprind amenajarea spațiilor verzi (cu gazon, flori, arbori și arbuști), realizarea sistemelor de irigare automatizate, montarea de mobilier urban și de coșuri de gunoi, amplasarea de cișmele de apă potabilă, amenajarea aleilor și împrejmuiri pentru parcurile din centru, strada 401 (parcul de la fântâna maghiară), Turnu (parcul central) și Sederhat (parcul din curtea grădiniței).

În plus, dorim amenajarea de parcuri și spații verzi noi: în Pădurice (în jurul viitorului Teatru de Vară), în cartierul Europa (de la intrarea în Pecica dinspre Arad) și în curtea locuințelor ANL de lângă cimitirul catolic.

Odată finalizate documentațiile, putem vom putea depune cerere de finanțare pentru realizarea propriu-zisă a proiectului, cu valoarea totală estimată la 2 796 500 de euro. Valoarea este de 397 256 lei.

Modernizare zonă Iril și constuire garaje

După modelul celeilalte părţi a zonei Iril, am înaintat cu lucrările de modernizare şi reamenajare în jurul blocurilor de lângă magazinul Lidl.

Construim aici 35 de garaje, vom asfalta drumurile de acces, vom amenaja aleile, vom construi garaje şi locuri de parcare şi vom reface spaţiile verzi, spre confortul locatarilor. Valoarea este de 2,881 milioane de lei.

Proiecte:

– Lucrăm la elaborarea documentației pentru construirea a 10 de stații de încărcare pentru mașini electrice, în trei locații din Pecica (la intrarea în oraș dinspre Arad, lângă sala de sport; în zona centrală, precum și la ieșirea oraș spre Nădlac, în zona Moara Mică).

– Dorim amenajarea unei platforme pentru preluarea deșeurilor de biomasă de la populație, pe care să le transformăm în peleți și brichete. Tot aici vom prelua și alte deșeuri care pot fi reciclate.

– Am depus documentația pentru construirea unui nou bloc ANL la Pecica.

– Vom moderniza complet 5 stații duble de autobuz în Pecica, printre acestea fiind și amenajarea unora noi, la cartierul de locuințe de la intrarea în oraș dinspre Arad.

– Ne-am propus reproiectarea și finalizarea școlii generale noi, de la intrarea în oraș dinspre Arad.

– Vom realiza studiul de fezabilitate pentru introducerea rețelei de apă și de canalizare în satele aparținătoare Turnu și Sederhat. Vrem să extindem și rețeaua de gaze naturale în cele două localități.

– Lucrăm la obținerea finanțării pentru modernizarea drumului care duce în cel mai mic sat aparținător, Bodrogu Vechi.

– Modernizarea străzilor 1 și 6 din satul Turnu.

– În prezent lucrăm la studiul de fezabilitate pentru construirea unei clădiri moderne în locul actualului Cămin Cultural din Sederhat.