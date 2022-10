Roata Norocului în cazinouri online – istoric și oferte actuale

Please follow and like us:

Roata Norocului este unul dintre cele mai vechi showuri de televiziune din lume, ce a apărut în Statele Unite la începutul lui 1975. Jocul este simplu de practicat. Concurenții trebuie să completeze unele cuvinte și fraze – ceva asemănător cu jocul popular ”Spânzurătoarea”, iar premiile puse în joc sunt determinate prin învârtirea unei roți gigantice.

Wheel of Fortune reprezintă una dintre cele mai longevive emisiuni concurs din Statele Unite, cu peste 7.000 de episoade și sute de premii acordate. Ca orice joc de succes, formatul Roata Norocului a fost preluat de numeroase televiziuni din întreaga lume, dar și de industria muzicală – vezi ai jos videoclipul formației Ace of Base „Wheel of Fortune” – și, în special, de cea de gambling, care a adaptat acest joc la cazinourile online.

Există numeroase Cazinouri online cu Roata Norocului, iar practicarea acestui joc se rezumă doar la învârtirea roții la care puteți câștiga diferite premii, bonusuri și vouchere pe care le puteți folosi în diferite alte categorii din cadrul cazinourilor online.

Cazinouri licențiate ONJN precum Superbet, 888casino, Magic Jackpot, Betano, Winbet și altele vă pun la dispoziție șansa să învârtiți de roata norocului pentru a câștiga diferite premii care să vă propulseze în cadrul altor jocuri și să vă bucurați de distracție și relaxare.

Roata Norocului Superbet

Roata Norocului de la Superbet vă oferă bonusuri la casino, pariuri gratuite pe anumite categorii sportive și anumite meciuri, bonusuri la LOTO, Bingo și chiar la jocurile de cazinou practicate live. Există și un jackpot de 50.000 de lei cash acordat o dată pe lună. Aveți dreptul la o singură rotire zilnică, iar pentru a vă putea bucura de acest lucru trebuie să aveți un cont validat. Roata conține 7 opțiuni de câștig și o secțiune ”Necâștigătoare”.

Roata Norocului 888casino

La Roata Norocului de la 888casino puteți câștiga Free Play de până la 500 lei sau între 20 și 30 de rotiri gratuite. Sunt alte premii și alte avantaje de care vă puteți bucura față de alte cazinouri. Evident, fiecare premiu câștigat se supune unor termene și condiții.

Roata Norocului Betano

Betano are Roata Norocului cu premii sub formă de Jetoane de „Aur”, pariuri gratuite sau rotiri gratuite. Fiecare premiu câștigat are o valoare și utilizarea lui poate fi restricționată de cazino pentru anumite categorii de jocuri sau, cum este in cazul pariurilor sportive, limitarea asupra unor jocuri.

Roata Norocului NetBet

Roata Norocului de la cazinoul NetBet oferă premii sub formă de rotiri gratuite la diferite jocuri și sloturi realizate de diferiți producători, însă doar pentru clienții noi. Cel mai mare bonus oferit constă în 500 de rotiri gratuite la Big Bass Bonanza de la Pragmatic Play.

În acest moment, cel mai impresionant premiu oferit la Roata Norocului este pus în joc de Magic Jackpot și constă într-o experiență completă la Cupa Mondială 2022 din Qatar, în valoare de 57 000 de lei. Puteți câștiga 2 bilete de avion dus-întors, 2 nopți de cazare și bilete VIP la meciul de pe stadionul Al Bayt.

După cum se poate observa, în prezent, Roata Norocului din cazinouri este doar un stimulent pentru a-i face pe useri sa acceseze zilnic cazinourile, să-și încerce norocul la rotirea gratuită și apoi să se bucure de premiul câștigat în cadrul jocurilor disponibile.

Nu aveți nevoie de strategie de joc, nu aveți nevoie să vă pregătiți intens pentru a juca la Roata Norocului. La fel ca și celelalte jocuri online, în spatele mecanismului există un algoritm programat să ofere aleatoriu aceste bonusuri și totul ține de hazard.

Trebuie menționat că Roata Norocului la cazino se adresează doar persoanelor ce au împlinit vârsta legală de 18 ani.