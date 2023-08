Rochiile de mireasa Best Bride care fac furori in vara asta

Please follow and like us:

Vara este aproape, iar perioada evenimentelor este asteptata cu nerabdare

indeosebi de femeile care si-au dorit dintotdeauna sa arate precum niste adevarate printese in momentul in care pasesc spre altar alaturi de printul visurilor. Se pare ca, in ultimii ani, miresele au preferat sa abordeze un stil tot mai clasic, simplu, care sa le ofere libertate de miscare si sa le scoata in evidenta asa cum sunt ele in realitate.

Vara asta rochiile de la BestBride si-au propus sa fie in centrul atentiei alaturi de viitoarele mirese care pornesc in cautarea unor modele deosebite, rafinate, ce vor parea ca au fost croite special pentru cele care le aleg.

7 rochii de mireasa care fac furori in vara asta

Rochia de mireasa 2057

Rochia cu indicativul 2057 pe care o gasesti la BestBride este o rochie pe corp de tip sirena care va ajuta orice mireasa sa straluceasca in ziua cea magica. Este invaluita in straluciri de diamante de sus pana jos, iar la nivelul pieptului si al spatelui este prezent cate un decolteu generos care sa ofere un aer romantic si sofisticat. Aceasta rochie de mireasa mai iese in evidenta si prin franjurile care imbraca mainile de la nivelul umerilor cazuti.

Rochia de mireasa 2202

Cu un aer inspirat de Hollywood, aceasta rochie simpla se va transforma intr-o piesa plina de rafinament in cadrul unor nunti tematice precum cele efectuate in aer liber, la mare sau a caror petrecere se desfasoara la piscina, dar nu e un aspect universal valabil. Manecile sale cazute sunt usor bufante si asimetrice, materialul asezandu-se in pliuri la fel ca si in partea inferioara. Materialul delicat din care e confectionat va atrage toate privirile, oferindu-ti exact acea libertate de miscare dupa care tanjesti pentru a da frau liber starii tale de bine pe ringul de dans.

Rochia de mireasa 2203

Rochia cu numarul 2203 este o rochie pentru miresele delicate si romantice care vor sa arate special si sa se simte bine in acea zi unica din viata lor. Materialul este unul delicat, fin, vaporos, perfect pentru zilele calduroase. Corsetul in forma de inima prezinta detalii sclipitoare care ajuta miresele sa-si evidentieze zambetul si fericirea. Iar manecile sunt usor bufante, reflectand nobletea si puritatea celor care o poarta.

Rochia de mireasa 2204

La fel de speciala e si rochia 2204 de la care nu lipsesc umerii goi. De data aceasta, mainile sunt imbratisate de sclipiri magice care continua si pe modelul rochiei, aceasta subliniind cu usurinta linia corpului. Femeile increzatoare care vor sa faca senzatie prin aparitia lor intr-o rochie de mireasa vor capta intreaga atentie, materialul semi-transparent dispus la partea superioara oferindu-i un aer sexy, de impact.

Rochia de mireasa 2205

Rochia 2205 este o alegere premium perfecta pentru femeile care cauta o rochie delicata, dar speciala in acelasi timp. Confectionata din tafta de cea mai buna calitate, rochia simpla cu un aspect satinat, decolteu adanc in V si insertii stralucitoare semi-transparente de-a lungul acestuia si a partilor laterale ofera un aspect de milioane. Pielea iti va fi rasfatata la atingere, iar ceilalti nu se vor mai satura sa-ti aduca o multime de complimente in ceea ce priveste aspectul tau.

Rochia de mireasa 2207

Ca o printesa te vei simti si cu rochia din dantela 2207, o rochie de poveste stralucitoare la partea superioara si bogata la partea inferioara unde modelul se aseaza sub forma de pliseuri. Rochia este prevazuta si cu trena care sa te ajute sa-ti intri in pielea personajelor din basmele favorite, materialul fiind unul premium, fin, care incanta dorintele oricarei viitoare mirese.

Rochia de mireasa 22914

Cu vederea nu poate fi trecuta nici rochia 22914 care este o adevarata splendoare in portofoliul celor de la BestBride. Modelul este unul splendid, bogat in detalii fine si de impact, precum dantela luxurianta care cade pe manecile transparente si pe fusta, umerii usor bufanti si spatele gol, de asemenea in V precum decolteul generos.

Pe langa aceste modele, BestBride este un atelier in care vei putea gasi mult mai multe rochii de mireasa deosebite care pun accent pe tine, pe personalitatea ta si pe importanta acestui eveniment festiv.

De ce sa alegi BestBride?

BestBride este unul dintre magazinele cu rochii de mireasa din Bucuresti, accesorii si costume de ceremonie pentru barbati axat in mod constant pe un portofoliu de calitate, pe tinute speciale pe care le croiesc cu dragoste ca sa aduca un zambet de neuitat pe chipul celor care aleg sa le poarte.

Dovada o reprezinta zecile de cliente multumite prezente la ei pe site unde vei putea observa implinirea si rafinamentul de care dau dovada purtand una dintre rochiile minunate din atelierul lor, cat si impresiile reale ale acestora. De asemenea, femeile interesate pot ajunge cu usurinta in showroomul din Bucuresti pentru o proba la care sa descopere cum se aseaza pe ele si cum le pune in evidenta rochia visurilor sau sa gaseasca noi optiuni fermecatoare.

Site-ul lor cuprinde inclusiv sfaturi utile, de exemplu, cum sa ai grija de rochia de mireasa inainte si dupa nunta, precum si alte trucuri utile care-ti vor fi de folos.

Atelierul cu rochii de mireasa ofera inclusiv posibilitatea de a ajusta rochia aleasa dupa masurile tale astfel incat sa se potriveasca perfect cu masurile corpului tau si dorintele tale, fara sa mai fii nevoita sa alergi si sa pierzi timp. Preturile modificarilor sunt mici, asemeni preturilor de achizitie a rochiilor care sunt printre cele mai avantajoase din intreaga tara raportate la calitatea materialelor si la aspectul de ansamblu.

Cand trebuie sa-mi aleg rochia de mireasa?

Pentru ca e un aspect destul de important, BestBride recomanda sa nu lasi alegerea rochiei de mireasa pe ultimul loc. E de preferat sa aloci un timp de cel putin 4 luni inainte de eveniment pentru ca atelierul sa-ti poata onora in mod eficient ajustarile de care aceasta va avea nevoie.

Datorita fluxului mare de cliente, se recomanda de asemenea sa te programezi la proba cu cel putin cateva zile inainte si sa te asiguri ca ai o disponibilitate de cel putin 2-3 ore pentru a avea intregul timp necesar a sa te decizi sigur asupra modelului pe care vei dori sa-l porti in ziua cea mare si sa fii pe deplin incantata de rochia alea