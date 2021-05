Sculpteaza abdomenul fara efort cu tehnica Stomach Vacuum

Please follow and like us:

Stomach Vacuum este o activitate sportiva bazata pe respiratie. Este cea care poate intari centura abdominala, fara sa fie nevoie insa de o activitate fizica regulata. Foarte in voga pe retelele sociale, necesita totusi, o anumita indemanare.

Un abdomen mai plat, subtierea taliei deci, ameliorarea tranzitului, un plus de energie si tratarea durerilor din partea de jos a spatelui. Iata care sunt promisiunile acestei tehnici, Stomach Vacuum, care inseamna literalmente “sa iti sugi burta”. Iar beneficiile sale nu se opresc aici, deoarece este vorba despre un efort cardio.

Respiratia este cheia reusitei. Am putea spune ca este vorba despre un exercitiu care se face fara efort. Cu sedinte de 10 minute, de 3-5 ori pe saptamana, ne putem astepta la cele mai bune rezultate, in cinci saptamani, in functie de obiective.

Cu Stomach Vacuum nu vei avea patratele, dar cu siguranta ca vei avea un abdomen mai plat. Pentru cei mai ambitiosi, aceasta tehnica se poate practica la sfarsitul unui antrenament sportiv.

Practicarea sa nu necesita material sau anumite pozitii specifice, dar necesita un anumit numar de repetari si o durata minima pentru a fi eficienta. Nu fa asta in fiecare zi, deoarece te vei satura sau plictisi pana la urma. Cel mai bine ar fi sa faci asta doar de trei saptamani, pentru a pastra placerea exercitiului.

Efecte asupra posturii si asupra tranzitului. Cu cat abdomenul se relaxeaza si se lasa, cu atat postura se relaxeaza si este foarte bine lucrata. Aceasta tehnica se poate adauga deci si ea la alte exercitii pentru postura.

Beneficiile sale se extind si asupra tranzitului deoarece permite masarea ficatului, a intestinelor, a colonului, ameliorandu-l pe acesta.

Cum se realizeaza un exercitiu de stomach vacuum?

Trebuie sa inspiri profund pe nas, apoi sa expiri intreg aerul care este in plamani si stomac prin gura si sa incerci sa aduci buricul cat mai aproape de coloana vertebrala. Blocheaza in continuare respiratia in apnee si ramai pret de cateva secunde in apnee, ca mai apoi sa sugi burta cat mai mult posibil spre coaste.

Este o tehnica inspirata din yoga si Pilates, fiind o tehnica de intarire abdominala practicata si de catre bodybluiders pentru a sculpta cat mai mult silueta.

Rolul alimentatiei. Limitand zaharul, care cel mai adesea se depune in zona abdomenului, alimentele rafinate si eliminand alimentele care pot balona precum criciferele, graul sau fructele prea coapte, iti vei atinge obiectivul de abdomen plat. Este o tehnica interesanta, care chiar functioneaza si care merita sa fie inregrata in rutina ta.