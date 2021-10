Se lansează platforma de e-commerce dedicată fermierilor români

Please follow and like us:

Fermierii români în căutarea unor oportunități de colaborare cu diferite companii din segmentul HoReCa, precum și de acces mai bun la clienți persoane juridice și persoane fizice, au acum la dispoziție platforma de e-commerce Farmvio, lansată de antreprenorii Andrei Mihăiță și Dragoș Popescu. Investiția inițială în acest proiect se ridică la 50.000 euro, urmând ca ea să crească odată cu dezvoltarea afacerii. Conform estimărilor, în 2022 Farmvio va face primii pași spre extinderea regională, intrând pe următoarele piețe din Europa Centrală și de Est: Polonia, Cehia și Ungaria. Potrivit prognozelor, cifra de afaceri a companiei va atinge aproximativ 500.000 euro, la finalul lui 2022. Fondatorii Farmvio au în plan ca, până la sfârșitul lui 2021, să ajungă la un număr de 2.000 de fermieri activi pe site, iar în primul an de la lansare, platforma să înglobeze 10.000 de fermieri și 50.000 de clienți, atât persoane fizice cât și companii din domenii ca HoReCa sau procesare.

“Farmvio este, din toate observațiile noastre, cea mai complexă platformă de acest tip, ca mecanism de funcționare. Practic, site-ul integrează un algoritm bazat pe Inteligența Artificială, care ne permite să preluăm diferite date de la fermieri, cum ar fi recolta disponibilă sau prețul și să generăm oferte foarte specializate pentru segmentul HoReCa. Creăm un ecosistem în care încorporăm tehnologia, cu ofertele furnizorilor și instrumentele logistice și de marketing, scopul fiind acela de a-i ajuta pe fermieri să vină cu oferte competitive, în raport cu marii retaileri”, a explicat Dragoș Popescu, fondator Farmvio.

Fermierii vor fi acceptați pe baza actelor doveditoare că sunt producători, Farmvio fiind gândit ca un magazin virtual de unde vor putea fi cumpărate toate categoriile de alimente care pot fi produse într-o fermă: legume, fructe, carne și specialități din carne, lactate și ouă, produse de panificație, conserve și dulcețuri, băuturi naturale non-alcoolice și alcoolice etc. Fondatorii platformei au gândit un sistem care folosește, pe lângă sisteme pe bază de AI, și IoT, pentru a potrivi perfect clienții cu furnizorii, în funcție de nevoile exacte, stocurile disponibile și proximitate.

Farmvio se distinge de alte platforme pe care fermierii își pot comercializa produsele, prin mai multe caracteristici. Printre acestea se numără posibilitatea de a-ți administra contul, a-ți construi o identitate vizuală, a comercializa produsele și a primi feedback direct din partea clienților, care rămâne gratuită pe toată perioada în care fermierul este activ pe platformă. Potrivit fondatorilor, un alt atu este reprezentat de trasabilitatea produselor, proces prin intermediul căruia clienții pot ști întotdeauna din ce fermă și lot provin produsele, în ce sezoane sunt disponibile sau când se pot face precomenzile. De asemenea, Farmvio a creat un ecosistem prin care fermierii activi pe platformă se vor putea ajuta între ei, pe sistem de cerere și ofertă.

„Dacă, de exemplu, unul dintre fermieri are nevoie de bondari pentru polenizare, îi poate primi în cel mai scurt timp de la alt fermier, care are cont pe Farmvio. Vom juca și rol de agregator, în situațiile în care o comandă depășește capacitatea de livrare a unei singure ferme. Am gândit această platformă ca pe un mod de a-i încuraja pe fermieri și de a-i sprijini în procesul de găsire a clienților. Antreprenoriatul pe segmentul agricol este unul dintre motoarele creșterii acestui sector în România, iar scopul nostru este să le ușurăm fermierilor viața cât se poate de mult. Ne-am dorit să le oferim ocazia de a-și spune povestea în cuvinte și imagini relevante și să-i ajutăm să ajungă la clienți de toate tipurile, fie că vorbim despre jucători din HoReCa sau despre oameni care își doresc să mănânce cât mai sănătos și fac achiziții pentru consumul propriu”, a adăugat Dragoș Popescu.

Farmvio este un concept finanțat inițial prin resurse proprii, iar pentru următoarele etape de dezvoltare, cei doi antreprenori vor apela la fonduri europene și investitori privați. „Simplul fapt că am reușit să lansăm această platformă, la care ne gândim de un an, este un motiv de bucurie. Am foarte mare încredere în șansele de reușită, pentru că oferă un sprijin real fermierilor mici și medii, cărora nu le era ușor să găsească clienți nici înainte, iar odată cu pandemia, situația a devenit și mai dificilă. Ideea de a pune bazele Farmvio ne-a venit atunci când am observat lipsa majoră de produse locale din supermarketurile din țară. Avem produse de calitate foarte bună care merg la export, iar noi importăm. Acest dezechilibru afectează atât producătorii, cât și clienții, afaceri sau oameni interesați să mănânce curat și sănătos. De asemenea, cred că tehnologizarea sectorului agricol și suportul acordat antreprenorilor din agribusiness este una dintre cele mai bune direcții de creștere economică a României. Tranzacțiile online alimentare vor continua să crească în următoarea perioadă, pe fondul pandemiei, așadar lansarea acestui proiect vine într-un moment propice. Cât despre businessul nostru, una dintre direcțiilor pe care ne vom concentra în viitor este găsirea unor investitori privați, care să ne ajute să ne dezvoltăm în continuare conform planurilor pe termen mediu”, a completat Andrei Mihăiță.