Nimic nu poate sa fie mai frumos, decat sa te muti la o noua casa, iar daca mai are si o curte generoasa, atunci te poti declara norocos. Odata cu o locuinta mare, vine si o responsabilitate cel putin de aceeasi dimensiune. Cand faci acest pas, trebuie sa te astepti sa depui un efort considerabil pentru a pune la punct fiecare detaliu ce tine de aspectul curtii sau gradinii tale.

Acest lucru nu se poate realiza fara cateva utilaje menite sa iti pastreze spatiul curat si bine ingrijit.

Iata care sunt cele mai importante lucruri de care ai nevoie pentru a avea intotdeauna o curte aspectuoasa!



Foloseste o motocoasa de taiat iarba

Aspectul curtii tale este extrem de important pentru tine? Daca raspunsul este afirmativ, este necesar sa ai grija periodic de gazonul tau, pentru a avea in permanenta iarba deasa si proaspata. Pe langa beneficiul vizual, tunderea regulara ierbii, aduce sanatate gazonului, intrucat il fereste de buruieni si de ingalbenirea si subtierea firelor de iarba. Este important ca in momentul in care te decizi sa inveti sa savarsesti o astfel de activitate, sa optezi pentru cea mai buna motocoasa, menita sa te ajute de fiecare data cand doresti sa tunzi iarba. Foloseste aparate profesionale, care sa taie egal firele si sa iti usureze munca. Exista utilaje optime pentru o astfel de activitate, ce detin pungi de colectare, pentru ca iarba ramasa sa nu se imprastie exact in locurile in care deja ai tuns gazonul.



Alege o drujba electrica

Drujba este un un instrument foarte versatil si extrem de folositor pentru oricine are nevoie sa taie lemn, indiferent ca o face in mod amator, sau profesionist. Exista mai multe tipuri de astfel de unelte, menite sa te ajute la treburile gospodaresti, pentru ca timpul petrecut pentru ingrijirea locuintei tale, sa fie placut si linistit. Pe site-ul Atomico.ro, gasesti drujbe electrice, perfecte pentru a putea transforma lucrul in gradina, din responsabilitate, in hobby. Folosind o astfel de drujba, ai posibilitatea de a taia lemne pentru foc pentru sezonul rece, in momentele in care ai nevoie sa te incalzezi. De asemenea, daca ai in curte sau gradina mai multi copaci, poti taia pomii ce au ajuns la finalul vietii, sau ramuri ofilite din acestia, intrucat arbustii batrani poti reprezenta un pericol pentru oricine ajunge in preajma lor.

Foloseste ingrasamantul potrivit

Daca detii o gradina unde doresti sa plantezi diverse flori, fructe sau legume, este necesar sa ai un soi fertil, bogat in nutrientii necesari pentru buna dezovitare a plantelor. Printre cei mai importanti nutrienti, se afla calciul, magneziul, azotul si fosforul. Intrucat nu poti regasi toate aceste componente in sol, ai nevoie de un ajutor suplimentar. Opteaza pentru ingrasaminte naturale, intrucat acestea sunt extrem de benefice pentru sol, deoarece nu polueaza si este o modalitate ieftina pentru adaugarea nutrientilor necesari. Daca doresti, ai posibilitatea de a folosi ingrasaminte facute chiar de tine, acestea fiind naturale, fara chimicale adaugate. Printre cele mai bune variante, se numara iarba proaspat cosita sau zatul de cafea.

Asadar, daca te muti la o alta locuinta, unde detii o curte, invata sa o ingrijesti corespunzator, pentru a avea un spatiu curat si sanatos. Tunde periodic gazonul, taie intotdeauna copacii uscati si foloseste ingrasamantul potrivit, daca iti doresti sa ai cea mai frumoasa gradina. Utilizand cele mai performante unelte si utilaje, timpul petrecut in curte va fi unul extrem de placut.