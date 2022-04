TOP 3 tipuri de asigurari care-ti ofera un trai linistit

Please follow and like us:

Viata oamenilor in prezent este plina de incidente neprevazute, care provoaca diferite tipuri de pagube. Pentru a preintampina astfel de situatii nedorite si pentru a avea un trai linistit, cei mai multi au ales sa ia masuri de siguranta, printre acestea numarandu-se si asigurarile. Pe piata exista o varietate larga de asigurari ce pot fi personalizate in functie de nevoile clientilor, asa ca este important ca inainte sa se incheie o astfel de asigurare sa se faca putina cercetare in acest sens.

Printre cele mai populare tipuri de asigurari se numara asigurarea facultativa pentru locuinta, asigurarea CASCO si asigurarea de calatorie / medicala. Toate aceste polite sunt preferate pentru ca ofera numeroase avantaje, protejand si ajutand exact la momentul potrivit. S-a observat ca evenimentele neplacute afecteaza puternic confortul familiei si siguranta vietii, astfel incat ar fi o idee excelenta sa te informezi in acest sens pentru a lua o decizie buna pentru tine si pentru cei dragi.

Iata 3 tipuri de asigurari care iti vor oferi traiul linistit de care ai mare nevoie!

Locuinta personala este expusa diferitelor tipuri de riscuri, iar polita care poate sa o protejeze excelent este asigurarea facultativa pentru locuinta de la Allianz-Tiriac Unit, care cuprinde inclusiv o clauza speciala “Toate riscurile nenumite”, prin care asiguratul poate sa primeasca despagubiri pentru daunele suferite. Printre beneficiile acestei asigurari se numara: acoperirile gratuite, asistenta tehnica de urgenta la domiciliu, daca apar diferite avarii la instalatiile sanitare, electrice, usi de intrare in locuinta sau geamuri, autoconstatare online a daunelor, 5% reducere pentru plata primei de asigurare anticipat si integral, posibilitatea de plata in rate a primei de asigurare. Asigurarea are acoperire pe teritoriul Romaniei;

2. Persoanele care au autovehicule cu varsta de pana la 10 ani pot incheia o asigurare CASCO care ofera protectie impotriva diferitelor tipuri de avarii, furtului si vandalismului. In mod gratuit, sunt incluse si alte tipuri de acoperiri in cazul conducerii autovehiculului de alti soferi decat proprietarul (evident, cu incuviintarea acestuia), pagube la suprafetele vitrate, pierderea si furtul cheilor, decontarea cheltuielilor cu Asistenta Rutiera de urgenta, despagubiri in cazul regresului RCA fara aplicarea fransizei la daune partiale. Decontarea se face rapid, in maximum 15 zile de la depunerea ultimului act la dosar;

3. Plecarile in strainatate sunt din ce in ce mai dese pentru multi dintre romanii care au un nivel de trai din ce in ce mai bun. Indiferent ca merg la studii, pentru afaceri sau in vacante, acestia vor avea nevoie de o asigurare de calatorie / medicala, care vine cu numeroase avantaje: protejeaza in cazul anularii plecarii in calatorie, inclusiv daca se anuleaza biletul de avion, protejeaza in cazul pierderii sau furtului bagajelor, a efectuarii unor sporturi cu grad mediu de risc sau protejeaza bunurile din locuinta pe durata sederii dincolo de granite. De asemenea, sunt acoperite diferite costuri si cheltuieli medicale.

In concluzie, cine vrea sa se simta in siguranta, sa aiba parte de confort si de trai linistit, trebuie sa ia in considerare aceste trei tipuri de asigurari. Viata va fi lipsita de stres si bucuriile vor fi traite mai intens.

