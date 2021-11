Top aplicatii pentru mobil (Android)

Please follow and like us:

Aplicatiile pentru telefon sunt foarte populare in ziua de astazi. Practic pe un smartphone poti instala aproape orice aplicatie iti doresti, iar unele dintre aceste programe sunt extrem de utile. Magazinul de aplicatii pentru Android Google Play contine o serie nesfarsita de programe care de care mai interesante, pe care le poti adauga pe telefonul tau in doar cateva momente.

In randurile urmatoare mi-am propus sa iti prezint cateva dintre cele mai populare aplicatii pentru telefoanele Android in prezent.

Cele mai populare aplicatii pentru Android

Telefoanele inteligente care folosesc sistemul de operare Android sunt cele mai des intalnite. Atunci cand vine vorba de aplicatiile speciale concepute pentru acestea, utilizatorii au la dispozitie o intreaga colectie din care pot alege programele care ii intereseaza.

Atunci cand cauti o aplicatie pentru Android evident ca vei accesa Google Play, magazinul special conceput pentru aceste programe. Printre cele mai populare aplicatii pentru telefoanele cu Android se numara:

Whats App

Facebook

Messenger

YouTube

Netflix

Glovo

Google Chrome

Jocuri video

Jocuri de noroc

Whats App

Whats App este in momentul de fata probabil cea mai populara aplicatie de comunicare. Prin intermediul Whats App poti discuta cu cei carora le cunosti numarul de telefon. Aceasta aplicatie este una foarte usor de utilizat, dar in acelasi timp si extrem de utila. Astfel, vei putea comunica prin mesaje, apeluri audio sau apeluri video cu utilizatorii acesteia.

In plus, Whats App iti ofera posibilitatea de a crea grupuri de utilizatori, precum si cateva functii foarte utile, precum incarcarea de imagini, fisiere sau distribuirea locatiei tale exacte (share location).

Facebook

Arhicunoscuta platforma de socializare Facebook este nelipsita de pe telefoanele romanilor, astfel ca aplicatia Facebook este clar una dintre cele mai populare in ziua de astazi. Foarte multi romani isi petrec timpul liber pe Facebook, acolo unde se pot conecta cu prietenii, pot urmari diverse videoclipuri sau pot afla ultimele stiri din presa, de exemplu.

Messenger

Messenger este aplicatia de comunicare asociata platformei Facebook pe care foarte multi romani o folosesc. Asemenea Whats App, prin intermediul Messenger poti discuta prin mesaje text, apeluri video sau apeluri audio cu ceilalti utilizatori si de asemenea exista si alte functii utile.

YouTube

Fara dar si poate aplicatia YouTube este una in care utilizatorii isi petrec o mare parte din timpul liber. Pe YouTube vei gasi o colectie nesfarsita de videoclipuri care de care mai interesante. Vei putea urmari de la tutoriale video si show-uri de stand up comedy pana la vlog-uri de calatorie sau recenzii ale diferitelor produse si servicii.

Netflix

Atunci cand vine vorba de filme si seriale online, Netflix este probabil cel mai cunoscut serviciu in ziua de astazi. Multi romani au deja un abonament pe aceasta platforma, care pune la dispozitia clientilor o multime de filme si seriale interesante, la cea mai buna calitate si cu subtitrari in limba romana.

Mai mult decat atat, prin intermediul aplicatiei Netflix vei putea urmari filmele preferate direct de pe telefon. Astfel si Netflix poate face parte cu usurinta din acest top al celor mai populare aplicatii pentru Android.

Glovo

In ziua de astazi foarte multi oameni comanda mancare direct pe internet, iar unul dintre cele mai populare servicii de livrare de mancare este Glovo. Romanii apeleaza destul de des la aceasta aplicatie, prin intermediul careia pot comanda nu doar mancare de la restaurante, ci si diverse produse alimentare de la magazine si supermarket-uri sau chiar medicamente si produse din farmacii. Este un serviciu simplu si usor de utilizat care in ultimii ani s-a bucurat de o apreciere din ce in ce mai mare la noi in tara.

Google Chrome

Pentru accesarea diferitelor site-uri web cei mai multi romani folosesc aplicatia Google Chrome. Chiar daca telefoanele inteligente vin “la pachet” cu un browser web prestabilit, totusi multi dintre utilizatori aleg aceasta aplicatie. Google Chrome este considerata a fi cea mai rapida aplicatie pentru accesarea internetului, consumand putine resurse ale telefonului si oferind si mai multe functii utile.

Jocuri video

In magazinul Google Play vei gasi o multime de jocuri pentru telefon extrem de interesante. Exista atat jocuri multiplayer, in cadrul carora te joci in compania sau impotriva altor utilizatori, cat si jocuri single player, care sunt excelente pentru momentele cand nu ai semnal sau acces la internet. Practic vei gasi orice tip de joc doresti – de la jocuri cu tematica sportiva sau shootere pana la jocuri de strategie sau de cultura generala.

Jocurile video pentru telefon sunt o modalitate excelenta de petrecere a timpului liber in cazul in care vrei sa te distrezi sau sa te relaxezi.

Jocuri de noroc

Foarte multi romani sunt pasionati de jocurile de noroc, fie ca vorbim de pariuri sportive sau jocuri de casino. In ziua de astazi astfel de jocuri pot fi accesate extrem de simplu si de comod direct de pe telefonul mobil. Cei mai importanti organizatori de jocuri de noroc pun la dispozitia clientilor aplicatii dedicate pentru telefon. Prin intermediul acestor programe te vei distra in cele mai bune conditii la jocurile de noroc preferate de oriunde te-ai afla, direct de pe mobil.

Daca vrei sa joci la pariuri sau casino de pe telefon iti poti face un cont la Fortuna (vezi ce presupune procesul de inregistrare Fortuna), deoarece acest operator ofera una dintre cele mai bune aplicatii pentru Android.

In concluzie, ti-am prezentat mai sus cateva dintre cele mai populare aplicatii pentru Android in momentul de fata. Bineinteles ca pe langa acestea exista multe alte programe extrem de folosite, cum ar fi de exemplu Instagram, Tik Tok, aplicatiile pentru transport, aplicatiile de internet banking si multe altele.