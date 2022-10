Un cadou de 1 iunie mi-a stârnit pasiunea pentru echitație

Please follow and like us:

Un intreviu cu și despre Nicole Mureșan, arădeanca noastră, concurentă la Summer Elite Tour.

Finala Summer Elite Tour a concursului de echitație la sărituri peste obstacole a avut loc în județul Brașov, la Complexul 163 Plopi din Prejmer, de vineri până duminică. Aici, tânăra arădeanca de 16 ani, Nicole Mureșan, a participat și ea alături de alți colegi la categoria Elite Tour (debutanți).

Un bun prilej pentru noi de a afla cum a început totul pentru ea și de unde s-a născut această pasiune:

Rep: În primul rând hai să aflăm de unde a început totul

Nicole Mureșan: La vârsta de 9 ani am mers la Pony Club Arad, de 1 iunie, ziua copilului când am primit cadou, de la mama, o tură de călărie și atunci m-am îndrăgostit de cai. Până în 2021 am fost la agrement și după aceea am început la Firiteaz, pot să zic antrenamentele de performanță, apoi la Timișoara la Adina Morariu, de la clubul Herneacova.

Rep: Poți să ne povestești puțin despre Turneul de la Brașov?

N.M.: Da, la început am participat la turnee mici, apoi s-a luat decizia să merg la acest concurs din județul Brașov. În prima zi am avut emoții foarte mari, apoi în cea de-a doua zi am reușit să obțin locul unu la 65 cm. În cea de-a treia zi la 70 cm nu am reușit să iau un loc, însă am fost selectată, nefiind obișnuită cu astfel de concursuri, în prima zi emoțiile m-au copleșit. Antrenoarea noastră Adina Morariu are iapa Lucky Star pe care am împărțit-o la competiție cu Daria Bătrân.

Rep: Vei mai participa în perioada următoare la un concurs de acest gen?

N.M.: Anul acesta nu sunt sigură ca voi mai putea participa, deoarece sunt încă la școală, iar învățătura este pe primul plan pentru mine.

Rep: Cum ai descrie-o în câteva cuvinte pe antrenoarea ta?

N.M.: Din punctul meu de vedere este o persoană pe care poți să te bazezi și care ne susține în orice situație. Pentru mine aș putea spune că îmi este ca o prietenă.

Rep: Ce planuri ai de viitor?

N.M.: Sper să concurez la toate etapele și să ajung la toate obstacolele. Colegele mele Daria și Alisa au trecut la proba de 90 cm obținând locurile 1 și 3.

Rep: Iți mulțumesc dragă Nicole pentru experiența pe care ne-ai împărtășit-o și nouă și iți dorim ca în viitor să ajungi și tu pe podium alături de colegele tale, pentru că ești foarte talentată și mai ales pentru că iubești atât de mult caii.

Anca Drilă