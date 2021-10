Unde poti amplasa lampile de gradina? Iata AICI cateva idei

Please follow and like us:

Este elementar ca atat interiorul locuintei, cat si gradina sa arate superb si sa fie realizate dupa bunul plac, astfel incat sa te simti excelent in timpul petrecut acasa. De aceea, este ideal sa te preocupi si de aspectul zonei exterioare a casei, fiindca si aceasta joaca un rol destul de important in obtinerea satisfactiei absolute si a relaxarii de acasa.

In cazul in care iti doresti sa completezi gradina cu cateva lampi de exterior, insa nu stii exact unde sa le amplasezi astfel incat acestea sa fie cat mai atractive si folositoare, citeste in continuare articolul si desluseste misterul.

Iata unde poti amplasa lampile de gradina, pentru a te bucura la intensitate maxima de ele:

Langa aleea principala

In cazul in care aleea din fata casei nu este luminata, atunci poti amplasa lampile de gradina de o parte si cealalta a acesteia. In acest fel poti obtine o atmosfera foarte primitoare in gradina si un plus de confort, deoarece in acest fel, reusesti sa vezi drumul spre usa de la intrare, fara efort.

Este recomandat sa iti indrepti atentia catre lampile de gradina cu lumina calda, fiindca acestea ofera un aer romantic si calduros curtii, lucru care este de dorit.

In jurul foisorului

Daca adori sa petreci serile de vara impreuna cu prietenii, in foisorul casei tale, atunci este ideal ca aceasta zona sa fie cat mai bine luminata. Cu siguranta serile se incheie foarte tarziu, asa ca este elementar ca si la miezul noptii sa vezi cartile de joc sau locul in care se afla sticlele cu apa.

Daca te incanta aceasta idee, gasesti aici lampi de gradina de calitate superioara, moderne si foarte frumoase, care merita sa fie cumparate si expuse in curtea casei tale.

In jurul casei

In cazul in care iti doresti ca intreaga suprafata a casei sa fie cat mai bine luminata, indiferent ca este vorba despre zona interioara sau cea exterioara, este bine sa amplasezi in jurul imobilului cateva lampi de gradina.

Este esential sa iti indrepti atentia catre cele multicolore, astfel incat in fiecare seara sa te bucuri de o alta nuanta ce lumineaza suprafata exterioara a caminului. Cele mai indragite nuante ale lampilor de gradina sunt albastru, verde, roz si portocaliu.

Printre flori

Daca iubesti florile si iti place sa ai mereu gradina incarcata cu tot felul de soiuri de plante, atunci trebuie sa evidentiezi frumusetea acestora, chiar si pe timp de seara. De aceea, este ideal sa cumperi cateva lampi de gradina pe care sa le amplasezi strategic printre plantele care iti aduc aceasta stare de bine.

Este bine sa incerci sa creezi un plan de pozitionare a acestora, astfel incat fiecare zona cu flori frumoase sa fie cat mai bine accentuata.

In cele din urma, ia in considerare toate ideile prezentate mai sus si opreste-te la cea care iti surade cel mai mult sau de care ai nevoie in acest moment. Toate ideile de mai sus sunt recomandate si sustinute de catre marii designeri.

Sursa foto: Pexels.com