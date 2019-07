4 sporturi perfecte pentru o femeie de peste 50 de ani

In ultima vreme se observa cu ochiul liber ca romancele au inceput sa aiba grija de aspectul fizic tot mai mult, astfel incat nu mare este mirarea ca multe femei de peste 50 de ani arata fabulos in ciuda varstei din buletin. Vedetele din Romania sunt cele care au dat startul in aceasta directie, iar femeile obisnuite le-au copiat tot mai mult, incantate de look-ul fabulos pe care il au acestea, chiar daca nu mai sunt tinere.

Practicarea sportului este cheia succesul in acest sens, iar doamnele sunt incantate sa se echipeze si sa inceapa antrenamentele sportive, mai ales ca in afara de conditia fizica excelenta, sala este si prilejul perfect de a socializa si a face noi cunostinte. Daca pe vremuri femeile nu se ingramadeau sa faca sport, astazi, foarte multe si-au dat seama ca au doar de castigat de pe urma practicarii unei activitati sportive.

Afla ce sporturi ai putea sa practici dupa 50 de ani!

Evident ca nimeni nu iti va spune sa faci sport de performanta, nici nu s-ar putea la aceasta varsta, dar poti face 3-4 antrenamente pe saptamana si poti obtine in scurt timp sanatatea mult dorita si un trup sculptat. Ca sa ai succes in acest sens, ai putea sa consulti sfaturile specialistilor care stiu exact ce sport poti face in functie de varsta.

Tuturor le place cum arata celebra actrita Jane Fonda, care se bucura si la peste 80 de ani de un fizic tonifiat si un look de senzatie. Yoga a fost unul dintre sporturile preferate de aceasta, potrivindu-se perfect pe nevoile unei persoane de peste 50 de ani. Nu ai nevoie decat de un top, o pereche de colanti, incaltaminte sport de dama si multa ambitie de a practica in fiecare zi. Pe masura ce vei exersa mai mult, vei observa rezultate din ce in ce mai bune;

2. Inotul este sportul ideal pentru persoanele care au aceasta varsta si sunt sedentare. Prin inot ele lucreaza cu succes intreaga musculatura, o ora de inot avand rezultate chiar mai bune decat alergarea. Un avantaj al practicarii inotului este si faptul ca imbunatateste somnul, dupa aceasta varsta incepand sa te confrunti cu insomnia;

3, Exercitiile fizice pot incetini cu brio procesul de imbatranire, toata lumea stie acest lucru, iar sportul preferat de o categorie aparte de persoane este tenisul. In ziua de astazi exista tot mai multe terenuri de tenis private unde iti poti face abonament si te poti bucura de timp in aer liber, petrecut in compania persoanelor dragi. Tenisul implica un efort fizic sustinut, antreneaza musculatura, reduce stresul, aduce echilibru si un risc mai mic de probleme cardiovasculare;

4. Alergatul poate fi practicat la orice varsta si beneficiile asupra sanatatii sunt numeroase. Acest sport este mai putin acceptat de femei, care nu se simt in largul lor sa alerge pe aleile din cartier sau din parc, expuse privirilor vecinilor sau altor persoane cunoscute. Daca esti indrazneata, lasa parerile altora in seama lor si inscrie-te chiar si la maraton. Tine cont de faptul ca trebuie sa te antrenezi zilnic, iar acest lucru il poti face usor si fara sa te coste bani.

In concluzie, nu alunga sportul din viata ta doar pentru ca ai implinit 50, 60, 70, 80 de ani. Fara exercitii fizice practicate constant vei observa cum starea de sanatate va intra in declin, vei incepe sa te ingrasi si nu vei mai fi in stare sa faci activitati care inainte erau simple de realizat.