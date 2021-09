Please follow and like us:

Achizitionarea unui teren pentru construirea unei case este probabil o realizare importanta din viata ta. De aceea, trebuie sa colaborezi cu un arhitect inginer care sa iti proiecteze curtea exact asa cum iti doresti. Totusi, inainte de a apela la profesionisti, este indicat sa tii cont de cateva aspecte pe care sa le precizezi, pentru ca organizarea sa fie una impecabila.

Iata cum iti poti amenaja curtea pentru a profita de tot spatiul disponibil!

Proiecteaza casa departe de garduri

In cazul in care nu stiai, este interzis prin lege ca unul dintre geamurile casei tale sa fie mai aproape de un metru și jumatate de gardul vecinilor. De aceea, trebuie sa te orientezi catre o asezare cat mai centrala sau intr-o laterala a curtii, care nu este aproape de celelalte locuinte. Acest lucru nu numai ca iti protejeaza intimitatea, dar te va feri si de posibile pagube sau incidente neprevazute. O buna orientare a casei trebuie sa iti ofere destul loc pentru a amenaja si alte spatii, cum ar fi un foisor, o bucatarie de vara, terasa, garaj, piscina sau orice iti mai doresti.

Delimiteaza cat mai bine spatiile

De cele mai multe ori, persoanele care locuiesc la curte au cel putin o masina pentru a se putea deplasa cat mai usor. De aceea, pozitionarea garajului trebuie sa fie una cat mai facila. El poate fi construit langa casa sau chiar in fata portii principale. De asemenea, este indicat sa iei in calcul o amenajare cat mai eficienta, chiar si pentru o curte mica. Acest lucru presupune ca obiectivele principale sa fie in apropierea casei, pentru a nu fi obligat sa mergi mult de la un loc la altul. De exemplu, in cazul in care vrei o piscina, ea ar trebui sa fie in mijlocul terenului, iar celelalte spatii, precum gradina cu flori, foisorul de vara sau zona gratarului sa se afle in jurul ei. Poti apela la potecute pentru a fi mai usor sa parcurgi dinstantele sau la garduri vii, mai ales daca ai o curte mare.

Amenajeaza un spatiu de relaxare

Orice casa trebuie sa aiba un loc special destinat relaxarii, iar daca stai la curte, trebuie sa te asiguri ca beneficiezi cat mai mult de spatiul exterior. Astfel, amenajeaza un foisor pe care sa il decorezi dupa bunul plac. Sfat: foloseste usi glisante pentru ca vara sa lasi aerul sa intre, iar iarna sa tii caldura inauntru. De asemenea, investeste in gratare pentru gradina, pentru ca nimic nu se compara cu mancarea preparata chiar de tine alaturi de familie sau prieteni. Pe site-ul Homelux.ro vei gasi o multime de modele care sa se potriveasca nevoilor tale. Nu in ultimul rand, amplaseaza sezlonguri si fotolii sub copaci si o terasa incapatoare.

Asadar, tine cont de ideile si sfaturile de mai sus si propune-le arhitectului care iti va face proiectul. Nu te multumi cu putin, mai ales cand vine vorba despre casa ta!