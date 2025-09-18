Alergare: cele 4 sfaturi ale unui kinetoterapeut pentru o reluare la început de toamnă

Please follow and like us:

După excesele verii sau după o lene asumată, mulți sunt cei care vor să revină la alergare. Pe Instagram, kinetoterapeutul Hemrick Verwaerde își dezvăluie metoda ideală.

Septembrie seamănă puțin cu ianuarie: la unii apare o dorință sportivă și cel mai simplu mod de a o satisface este să scoată adidașii din dulap și să ia cu asalt asfaltul. Dar reluarea alergării, știm bine, e întotdeauna mai dură decât ne imaginăm.

Amintirea glorioasă a celor 10 km parcurși „pe vremuri” se izbește adesea de realitatea unui suflu tăiat după cinci minute. Pentru a evita accidentările și dezamăgirile, Hemrick Verwaerde, maseur-kinetoterapeut, a prezentat pe contul său de Instagram, marți, 19 august, conduita corectă de urmat.

Prima capcană, spune specialistul, este să credem că putem relua ca înainte. „Avem tendința să ne amintim recordurile de altădată și să ne spunem «am făcut deja 10 km, pot să reiau»”, observă el. Greșeală. Ego-ul iubește performanțele, dar mușchii preferă blândețea. „Începeți foarte ușor, chiar și cu 5 minute. Poate părea puțin, dar este o modalitate excelentă de a reporni mașinăria”, subliniază Hemrick Verwaerde.

O altă greșeală frecventă este să facem o singură ședință lungă pe săptămână. În realitate, e mult mai bine să alergăm puțin, pe durate scurte, dar mai des – „de 3, 4, 5, chiar 6 ori”, recomandă kinetoterapeutul. Deoarece ședințele sunt scurte, corpul se recuperează ușor între ieșiri. Rezultatul: mai puține riscuri de accidentare, mai multă constanță.

Odată cu reînceperea activităților, vrem și echipamentul complet al alergătorului, cu cea mai nouă pereche de adidași la modă, promovați drept ultra-performanți. Hemrick Verwaerde respinge categoric această idee. „Cel mai important nu este tehnologia, ci să respectați primele două sfaturi”, spune el. Cu alte cuvinte: păstrați-vă pantofii vechi atâta timp cât nu sunt rupți și concentrați-vă energia pe progresivitate.

Ultimul avertisment, de data aceasta pentru cei peste 45 de ani: înainte de a relua joggingul, o vizită la medicul de familie este puternic recomandată, insistă kinetoterapeutul. Nimic dramatic, doar o precauție simplă pentru a evita surprizele neplăcute și pentru a fi sigur că inima va ține pasul. Alergăm ca să ne simțim mai bine, nu ca să ne punem în pericol.