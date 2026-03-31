Antoniu Martin, autorul ,,Impact Global “: ,, Nu putem exclude dimensiunea spirituală din analiza geopolitică “

În general, când se discută despre potențialul geopolitic al unei țări sunt amintite geografia, resursele, populația și capacitatea militară și mai rar, cu totul excepțional, componenta spirituală. Când privim principalele zone de conflict de pe planetă realizăm totuși importanța factorului religios. Acesta a fost și este elementul principal care definește o cultură și o civilizație. Ne aducem aminte de predicția făcută de Huntington în cartea ,,Ciocnirea civilizațiilor “, scrisă prin anii 1990, care a devenit parcă mai valabilă ca oricând.

Ceea ce se întâmplă în prezent în Orientul Mijlociu poate fi pus și în termenii unui război între civilizații, între viziuni diferite, diametral opuse, de a privi și înțelege lumea și condiția umană. Nu trebuie neglijat în economia analizei geopolitice nici aspectul eshatologic. Concepțiile despre sfârșitul umanității și episodul mesianic sunt tot mai vehiculate la toate părțile aflate în conflict. De aceea, în recenta carte pe care am publicat o legată de geopolitică, ,, Impact Global “, am introdus o secțiune privitoare la domeniul spiritual, unde insist asupra unor teme cu caracter ezoteric. Căci nu putem înțelege complex umanitatea dacă nu cunoaștem și dimensiunea spirituală a civilizațiilor.

Accentuarea globalizării va aduce tot mai aproape de noi fenomene cu care până recent nu am avut contact direct. Observăm, din păcate, o radicalizare a discursurilor decidenților din numeroase state și, mai mult, o adâncire a clivajelor existente între diferite regiuni ale lumii. Nu identificăm deloc o minimă platformă sau unele repere în jurul cărora să se realizeze un dialog constructiv, iar spirala războaielor pare să devină o certitudine.