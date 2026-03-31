Aradul întâmpină Sărbătoarea Învierii printr-un eveniment cultural-spiritual de excepție: „Crede numai!” – ediția a IV-a

În apropierea marii sărbători a Învierii Domnului, Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului și Primăria Municipiului Arad, organizează un eveniment cultural-spiritual deosebit, dedicat valorilor credinței, tradiției și comunității.

Astfel, vineri, 3 aprilie 2026, de la ora 19.00, Sala Polivalentă Arad va găzdui evenimentul „Crede numai!” – ediția a IV-a, o seară specială de dialog și muzică, menită să pregătească sufletele pentru sărbătoarea pascală.

Invitații acestei ediții sunt personalități marcante ale spațiului cultural și spiritual românesc. Părintele Constantin Necula și Cătălin Striblea vor susține o conferință-dialog despre credință, sens și provocările vieții contemporane, oferind publicului o perspectivă autentică și profundă asupra valorilor spirituale.

Momentul artistic va fi susținut de îndrăgitele interprete Oana Bozga Pintea și Maria Mihali, care vor aduce în fața publicului frumusețea pricesnelor și a cântului tradițional religios.

Întregul program muzical va fi acompaniat de Orchestra Filarmonicii Arad, sub bagheta dirijorului Cristian Neagu.

Evenimentul va fi moderat de părintele Vlad-Sergiu Sandu.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Accesul în sală se va face începând cu ora 17.00.