Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company, își consolidează angajamentul față de responsabilitatea socială și moderația în consumul de alcool și lansează proiectul #TraiesteResponsabil. Campania este una digitală și își propune să încurajeze consumatorii să adopte un stil de viață echilibrat și conștient, promovând moderația și alegerile sănătoase în toate aspectele vieții.

Alături de Petronela Rotar, scriitor și psiholog, #TraiesteResponsabil deschide o discuție sinceră despre emoții și consumul excesiv, despre primele semne ale acestuia și cât de importantă este moderația. Campania s-a concretizat printr-un proiect editorial în cadrul podcastului Fain & Simplu, moderat de Mihai Morar, unde Petronela a atins teme legate de autocontrol, educație emoțională și psihologică.

„Berea este un liant social și un motiv de sărbătoare atunci când este consumată cu moderație sau când optăm pentru variante fără alcool. Prin acest proiect dorim să continuăm discuția legată de alcool și responsabilitate, uitându-ne spre legătura dintre emoții și excese, în toate aspectele vieții. An de an încercăm să deschidem dialoguri ce au ca temă moderația și prin #TraiesteResponsabil vrem să promovăm un stil de viață echilibrat, care să le ofere consumatorilor noștri un control mai bun asupra alegerilor”, a punctat Monica Constantin, Legal & Corporate Affairs Director.

Consumul responsabil este un pilon important în strategia producătorului de bere, iar de-a lungul anilor Bergenbier S.A. și-a dezvoltat portofoliul de produse non-alcoolice, ajungând la nouă sortimente. Campania #TraiesteResponsabil este disponibilă în mediul online, pe paginile oficiale de social media Bergenbier S.A., cât și pe canalul de Youtube Fain & Simplu.

„Mi se pare foarte important că purtăm o astfel de discuție, despre responsabilitate, emoții, excese și legătura dintre toate acestea și consumul de alcool – astfel de campanii aduc multă conștientizare și informare în rândul celor care poate că nu și-au pus niciodată astfel problema. Salut inițiativa Bergenbier S.A”, a precizat Petronela Rotar.

Direcția de responsabilitate a Bergenbier S.A. cuprinde trei piloni importanți: oamenii, mediul și consumul responsabil de alcool – evidentiați în cadrul platformei prieteniresponsabili.ro.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondata in 1994, iar cea mai importanta marca din portofoliul sau, Bergenbier, a fost lansata un an mai tarziu. Astazi, Bergenbier S.A. este in top trei companii producatoare de bere din Romania, avand o fabrica moderna la Ploieşti şi o reţea performanta de distribuţie naţionala. Bergenbier S.A. acorda o atentie sporita impactului pe care il are in comunitate si asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde marci care acopera toate segmentele pieţei. Pe langa berile produse la Ploiesti – Bergenbier, Caraiman, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importa si distribuie in exclusivitate specialitatile pragheze Staropramen Dark, berile de abatie belgiene Leffe si Hoegaarden, berea americana Miller Genuine Draft, cea mai iubita bere mexicana, Corona, precum si berea alba germana nefiltrata Frazinskaner. De asemenea, compania are din 2023 in portofoliu si variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois si Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste doua secole, Molson Coors fabrica bauturi care aduc oamenii impreuna pentru a se bucura de toate momentele vietii. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling si Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs si multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai indragite si emblematice marci de bere realizate vreodata. In timp ce istoria companiei este inradacinata in bere, Molson Coors ofera un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru si multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotata la bursa, care opereaza prin Molson Coors America de Nord si Molson Coors Europe si este tranzactionata la New York si la bursa canadiana (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei si de a lasa o amprenta pozitiva asupra angajatilor, consumatorilor, comunitatilor si mediului se reflecta in Our Beer Print si in obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitati molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.