Brigitte Bardot, legendă a cinematografiei franceze și simbol erotic al anilor ’60, a murit la 91 de ani

Legendara actriță și cântăreață franceză Brigitte Bardot, una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei europene din secolul XX și o militantă ferventă pentru drepturile animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut duminică de Fundația Brigitte Bardot, într-un comunicat transmis agenției AFP.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață de renume mondial, care a ales să renunțe la prestigioasa sa carieră pentru a-și dedica viața și energia bunăstării animalelor și Fundației sale”, se arată în comunicatul citat de AFP. Reprezentanții fundației nu au precizat data exactă și nici locul decesului.

Brigitte Bardot s-a retras din viața artistică în urmă cu mai bine de jumătate de secol, însă impactul său asupra culturii populare a rămas profund. De-a lungul carierei sale, a jucat în aproximativ 50 de filme, devenind rapid un simbol al libertății, feminității și nonconformismului într-o Europă aflată în plină transformare socială.

Două scene interpretate de Bardot au intrat definitiv în panteonul istoriei cinematografiei: dansul mambo, intens și provocator, dintr-un restaurant din Saint-Tropez, în filmul Și Dumnezeu a creat femeia, și celebrul monolog rostit în nud la începutul peliculei Disprețul, regizată de Jean-Luc Godard. Aceste momente au consacrat-o nu doar ca actriță, ci ca fenomen cultural global.

După retragerea din actorie, Brigitte Bardot s-a dedicat aproape exclusiv apărării drepturilor animalelor. A fondat Fundația Brigitte Bardot, devenită una dintre cele mai influente organizații din Franța și din Europa în lupta pentru protecția animalelor, implicându-se activ în campanii împotriva cruzimii, traficului și abuzurilor.

La începutul lunii decembrie, Bardot le transmisese fanilor, prin intermediul fundației sale, să nu își facă griji cu privire la starea sa de sănătate, mesaj care, la acel moment, a fost interpretat ca un semn de liniștire după diverse speculații apărute în spațiul public.

Dispariția lui Brigitte Bardot marchează sfârșitul unei epoci. Rămâne însă moștenirea unei personalități care a schimbat fața cinematografiei, a influențat generații întregi și a demonstrat că celebritatea poate fi pusă în slujba unor cauze profunde și durabile.