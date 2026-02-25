Calificare la turneul semifinal pentru tinerele baschetbaliste de la CSȘ Gloria

Please follow and like us:

Bilanț pozitiv pentru baschetul juvenil arădean în weekend, cu patru victorii în cinci partide pentru echipele U13 și U15 ale CSȘ Gloria Arad, în cadrul fazei a doua a Campionatului Național. Sala Polivalentă „Victoria” din Arad a găzduit turneul 5 al Campionatului Național U15 la baschet feminin, iar CSȘ „Gloria” FCC UAV Arad a obținut două victorii, prin care și-a asigurat calificarea pentru „semifinală”. Tinerele baschetbaliste pregătite de profesorul Cristi Bondor au trecut vineri de ACS BC Sirius Târgu Mureș cu 99-17, pentru ca sâmbătă să treacă clar și de ACS Wild Cats Baia Mare, cu scorul de 57-25.

Au intrat pe parchet: Eliza Păcurar, Antonia Tat, Ariana Bobroczkyi, Francesca Urban, Natalia Bârsan, Andra Belean, Elisa Damean, Natalia Baliga și Alexia Popescu. Așadar, CSȘ „Gloria”-FCC UAV Arad U15 a încheiat faza a doua pe prima poziție în serie H și se pregătește pentru turneul semifinal programat în perioada 28-29 martie.

CSȘ Gloria UAV U13, în grafic la Cluj

Baschetbalistele sub 13 ani de la de la CSȘ Gloria UAV Arad au evoluat sâmbătă și duminică în Sala LPS din Cluj-Napoca, în cadrul celui de-al treilea turneu al fazei secunde. Echipa antrenată de Cristina Tămaș a obținut două victorii din trei partide: 62-38, cu Universitatea Cluj, 57-49, cu CSȘ Sibiu și 39-51, cu CSȘ Târgu Jiu.

„Trei meciuri grele cu două echipe aflate pe primele trei locuri, în care fetele au dat dovadă de seriozitate și concentrare și au reușit să câștige două dintre ele. Se vede o creștere de la meci la meci, de la turneu la turneu, dar încă mai avem de muncă pentru a ne atinge obiectivul”, a fost concluzia antrenoarei Cristina Tămaș.

CSȘ Gloria – UAV Arad U13 a evoluat în formula: Mara Gavrilaș, Andra Bondor, Tania Pașcalău, Elisa Damean, Beatrix Kaposta, Karla Ali Tolmbaye, Kim Ali Tolmbaye, Ambra Sima, Ivona Urban, Milena Bugari, Giulia Timiș, Sarah Barany și Selena Lazea. sportularadean.ro