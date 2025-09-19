Campania de înlocuire a vechilor apometre cu contoare cu citire la distanță în Ineu și Nădlac

Please follow and like us:

Campania de înlocuire a vechilor apometre cu contoare noi, inteligente și cu citire la distanță continuă în alte două localități: Ineu și Nădlac.

În Ineu vor fi înlocuite aprox. 2200 de contoare iar în localitatea Nădlac, aprox 1900.

În total, 13 mii de contoare vor fi înlocuite până în luna august 2026, în UAT-urile din aria de operare a Companiei de Apă Arad în cadrul proiectului „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad – contorizare inteligentă”, în valoare de peste 12 milioane lei, fără TVA.

Montarea contoarelor inteligente este gratuită și se va face etapizat, după un program stabilit cu antreprenorul care a câștigat contractul de lucrări. În situația în care va fi nevoie de întreruperea furnizării apei potabile pentru înlocuirea contoarelor, anunțurile vor fi publicate pe website-ul Companiei de Apă Arad – www.caarad.ro, pe pagina Facebook a CAA, dar și în presa locală.

Lucrările presupun un anumit grad de disconfort. Compania de Apă Arad mulțumește abonaților pentru întelegere, asigurându-i că aceste lucrări sunt realizate în beneficiul lor: indexul contorului va fi citit de la distanță, nemaifiind necesară prezența fizică a abonaților la preluarea indexului; dispar posibile erori de citire sau introducere de date, deoarece consumurile se transmit exclusiv prin unde radio, fără intervenţie umană; aceste aparate detectează pierderile de apă deoarece pot măsura debite foarte mici.